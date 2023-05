Elezioni comunali Sicilia 2023, i cinque sindaci eletti in provincia di Caltanisetta

30/05/2023

Cinque sindaci eletti negli altrettanti comuni al voto per le elezioni comunali in provincia di Caltanissetta. A Delia ad avere la meglio è stato Gianfilippo Maria Bancheri, a Milena Claudio Cipolla ha vinto il “derby” dei Cipolla, a Montedoro vittoria in clamorosa rimonta per Renzo Bufalino, a Riesi trionfa Salvatore Sardella, mentre a Sutera il primo cittadino è Giuseppina Catania.

I sindaci eletti in provincia di Messina

Cateno De Luca, leader del movimento ‘Sud Chiama Nord’, ha stravinto a Taormina

A Pace del Mela riconfermato sindaco Mario La Malfa. A Ucria rieletto il sindaco uscente Enzo Crisà. Nei comuni in cui c’era un solo candidato alla poltrona di primo cittadino, a Frazzanò, Tripi e Mazzarrà Sant’Andrea sono stati raggiunti i quorum e sono stati eletti rispettivamente Gino Di Pane, Michele Lemmo e Carmelo Pietrafitta.

Sant’Agata di Militello torna a scegliere Bruno Mancuso, primo cittadino uscente e rieletto, che conquista il 57% dei voti e stacca lo sfidante Paolo Starvaggi, fermo al 40% circa. Anche a Tusa è una conferma: Angelo Tudisca torna sindaco con 1171 voti, il 74,3% delle preferenze. A Capizzi rieletto l’uscente Giuseppe Principato Trosso che batte Anna Laganga Sensio, mentre a Castel di Lucio il ragioniere Pippo Giordano batte l’uscente avvocato Giuseppe Nobile. A San Fratello Giuseppe Princiotta ha la meglio sui due sfidanti. A Ucria il sindaco uscente Enzo Crisà viene rieletto staccando di misura lo sfidante Francesco Lanza. A Montagnareale è ufficiale l’elezione di Salvatore Sidoti mentre a Castell’Umberto chiude la partita Veronica Armeli. A Gualtieri Sicaminò Gino Sciotto eletto sindaco. Leonardo. A Valdina vince Antonino Di Stefano. Gianni Pino viene confermato primo cittadino a San Filippo del Mela. A Monforte San Giorgio eletto sindaco Antonio Pinizzotto.

A Roccalumera vince Giuseppe Lombardo su Rita Corrini mentre a Furci Siculo Matteo Francilia batte lo sfidante Francesco Rigano. Ad Alì Terme eletto sindaco Tommaso Micalizzi che ha avuto la meglio su Agata Di Blasi. Casalvecchio Siculo Marco Saetti è alla sua terza legislatura consecutiva. A Fondachelli Fantina vittoria per Franco Pettinato. A Roccavaldina vittoria di Salvatore Visalli. Torna per la quarta volta a guidare il comune di Militello Rosmarino il candidato Calogero Lo Re che è stato nuovamente eletto primo cittadino.

Gianfranco Moschella il sindaco di Scaletta Zanclea, il comune della jonica che ha voluto per la terza volta affidare l’incarico di primo cittadino all’uscente candidato. Vittoria a Santa Lucia del Mela del deputato regionale di Sud chiama Nord, Matteo Sciotto, che ha avuto oltre il 50% delle preferenze