Una donna di 44 anni è morta in un incidente stradale avvenuto alla periferia sud di Leonforte. Il dramma si è consumato lungo la strada che costeggia la zona della Granfonte. La vittima si trovava da sola a bordo della sua automobile al momento dell’impatto.

L’uscita di strada e lo schianto

Secondo una prima ricostruzione, la donna ha perso il controllo della vettura per cause ancora in corso di accertamento. L’auto è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata, finendo la sua corsa in una scarpata e schiantandosi contro un muretto. L’impatto violento non ha lasciato scampo alla conducente.

I soccorsi e i rilievi sul posto

Subito dopo l’incidente sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, l’elisoccorso e i vigili del fuoco, ma i tentativi di rianimare la quarantaquattrenne si sono rivelati inutili. I carabinieri della Compagnia di Enna e della stazione di Leonforte hanno eseguito i rilievi geometrici e planimetrici per stabilire l’esatta dinamica del sinistro e capire cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo.