C’è già un primo sindaco eletto fra il 137 comuni al voto in Sicilia. La poltrona di primo cittadino scatta per la piccola catenanuova in provincia di Enna dove viene eletto Carmelo Giancarlo Scravaglieri.

Appoggiato dalla òlusta civica Agorà Catenanuova Scravaglieri doveva correre solo contro il quorum essendo l’unico candidato sindaco ma la sfid anon era facile lo stesso.

Il dato di affluenza gli permette di superare il quorum con il 51,36% e dunque di essere eletto sindaco