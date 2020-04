I PRODOTTI DEI PRESÌDI E DELLE COMUNITÀ SLOW FOOD SICILIANE DIRETTAMENTE A CASA

“Panaro Slow” è un progetto sostenuto da Slow Food Sicilia che prevede la possibilità di avere a casa i prodotti dei presìdi e delle comunità Slow Food siciliani.

Nonostante la Sicilia sia la terra più ricca di presìdi Slow Food al mondo, è sempre molto difficile per gli stessi siciliani poterli trovare, soprattutto in questi periodi in cui quasi tutto il cibo che giornalmente mangiamo, lo compriamo prevalentemente attraverso i supermercati, penalizzando fortemente i piccoli produttori esclusi, quasi del tutto, dalla grande distribuzione che sceglie il cibo al posto nostro.

I produttori dei presìdi Slow Food forniscono ancora prodotti frutto di saperi antichi e rispettosi del territorio che li genera. Sostenere queste «Colture Resilienti» aiuta il nostro territorio dal rischio di abbandono ed alimenta una sana microeconomia locale.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa vi è sostenere i produttori dei Presìdi e delle comunità Slow Food in Sicilia; offrire la possibilità ai soci Slow Food di avere cibo buono, pulito e giusto; proporre un cibo di prossimità, salubre e del tutto artigianale; offrire una valida alternativa ai circuiti della grande distribuzione e afferma i principi di Slow Food delle «Colture Resilienti».

“Già da diverse settimane, come Slow Food Sicilia, abbiamo ricevuto degli appelli di aiuto da parte di molti produttori dei presìdi e delle comunità Slow Food siciliani, perché in questo periodo soffrono più di altri in quanto, quasi del tutto, esclusi dalla grande distribuzione, trovandosi, in qualche caso, in una condizione di rischio di fallimento. Dall’altra parte molti dei soci Slow Food o comunque di chi è attento al cibo che mangia quotidianamente, dovendosi approvvigionare in modo prevalente solo dai supermercati, per l’impossibilità di andare in giro a cercare i prodotti più veri e salubri, si sentivano penalizzati da questo sistema imposto dalle contingenze attuali. Ecco come nasce l’idea di Panaro Slow, che mette direttamente in correlazione il piccolo produttore con chi è sensibile ai prodotti sostenibili e autentici” ci racconta Rosario Gugliotta, presidente di Slow Food Sicilia.

Panaro Slow propone in una prima fase 3 tipologie di panieri che contengono prodotti selezionati fra i presìdi Slow Food che, di volta in volta, verranno sostituiti. Gli ordini si effettueranno il sabato e la consegna arriverà nella settimana successiva a quella in cui è stato effettuato l’ordine.