riapertura in sicurezza grazie al wonder menù

E’ già trascorso un anno da quando “Basilicò Pizza & Brace“, la steakhouse made in Sicily, ha aperto i battenti deliziando i palati dei “pizza&bracelovers” con pizze di qualità e pietanze internazionali dall’accento siculo.

Basilicò, realtà già consolidata nel territorio di Cinisi, nata nel 2014, dedita fino an un anno fa unicamente alla produzione di pizze d’asporto, grazie all’intraprendenza e alla caparbietà del titolare Luca Benfante, pizzaiolo e appassionato di cucina, si è evoluta in un concept innovativo che, oltre ad ampliare la pizzeria, che è rimasto il core business del locale, ha aggiunto alla già ricca offerta gastronomica un intero menù dedicato alla bracerìa e ai piatti tipici della tradizione siciliana.

Dopo il difficile momento del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria globale è arrivato il momento di

” rimboccarsi le maniche” e di ripartire con la grinta e l’entusiasmo che da sempre hanno caratterizzato l’energico titolare di “Basilicò Pizza & Brace” e di tutto il suo team la cui professionalità rappresenta il valore aggiunto di questa bella realtà. Tra le novità previste, al fine di garantire il pieno rispetto delle norme previste dal Dpcm del Governo, prima tra tutte la distanza di sicurezza facilmente realizzabile grazie agli ampi spazi, interni ed esterni, di cui dispone la bracerìa, vi è l’adesione a Wonder Menù.

” Si tratta di un metodo veloce ed innovativo per gestire le comande, pienamente al passo con i tempi (difficili) che stiamo vivendo, che prevede anche la personalizzazione dei pagamenti e, soprattutto, viene incontro alle esigenze di noi ristoratori che, in questo modo siamo agevolati nel far rispettare le norme legate al distanziamento sociale riuscendo, in questo modo, anche a rimanere in contatto diretto con la clientela anche per attività di delivery personalizzato– ci racconta Luca Benfante-. Sebbene la figura del personale in sala sia un elemento insostituibile ed imprescindibile per la fidelizzazione della nostra clientela affezionata, trovo questo supporto tecnologico di grande aiuto ed utilità, non solo per gestire questo momento delicato di ripartenza ma anche in futuro come passo in avanti che, ormai, rappresenta un supporto necessario per stare al passo con i tempi”.

Tra le novità del ricco menù di “Basilicò Pizza & Brace” a base di materie prime d’eccellenza sarà possibile trovare altre declinazioni della classica margherita che si aggiungono alle sette già esistenti e che seguono la stagionalità dei prodotti, la brace e gli antipasti da “spizzuliare“, ovvero “gustare poco per volta” in attesa della pizza o del brace, come troverete simpaticamente scritto in siciliano in perfetto stile “Basilicò”.