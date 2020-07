A Tenuta Valle delle Ferle dal 24 luglio al 4 settembre sei magiche serate

Tenuta Valle delle Ferle, la giovane azienda del Cerasuolo di Vittoria nell’areale di Caltagirone (Ct), lancia il “Cine Wine Festival”, sei serate nelle quali l’arte cinematografica incontrerà i vini dell’azienda.

Il Festival cinematografico si svolgerà nell’ampio spazio esterno della cantina con una suggestiva proiezione all’aperto, visite in cantina e degustazioni guidate faranno da cornice all’evento. Nell’organizzazione dell’evento i vignaioli Claudia Sciacca e Andrea Annino saranno affiancati da Salvo Di Bella (sommelier, degustatore ufficiale e relatore AIS), Titti Metrico (organizzatrice eventi) e Gesualdo Floridia (presidente dell’associazione Cinematografo 2000).

La manifestazione, dati i suoi risvolti culturali, avrà il patrocinio del Comune di Caltagirone. Ogni partecipante alla fine di ogni proiezione esprimerà un voto in decimi sul film, nel corso della serata finale sarà eletta la pellicola preferita tra quelle selezionate per il Festival.

A partire dal prossimo 24 luglio fino al 4 settembre l’evento si articolerà secondo il seguente calendario:

il 24 luglio, omaggio a E. Morricone con la partecipazione di Associazione Italiana Sommelier;

31 luglio, La Lupa di A. Lattuada (1953), con la partecipazione di Onav;

07 agosto, Rosso Malpelo (2007) di P. Scimeca, con la partecipazione di Fisar;

21 agosto, Turi e i Paladini (1973) di A. D’Alessandro, con la partecipazione di Fondazione Italiana Sommelier;

28 agosto, I Cento Passi (2000) di M.T. Giordana, con la partecipazione di Anag

04 settembre, Baaria (2007) di G. Tornatore e proclamazione pellicola vincitrice.

Tutte le serate saranno ad ingresso gratuito su prenotazione, è previsto un contributo esclusivamente per la degustazione guidata facoltativa di €15,00 e per il vino consumato al calice durante la serata.

Possibile prenotare i biglietti gratuiti per l’evento https://www.eventbrite.com/e/biglietti-cine-wine-festival-113410008388