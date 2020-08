APERITIVI SERALI, CONCERTI ED EVENTI PER GRANDI E BAMBINI

Il Parco di Villa Tasca apre le porte anche la sera con una serie di attività dedicate agli adulti e ai bambini. Da questa settimana la grande oasi verde nel cuore di Palermo (viale Regione siciliana Sud Est 397) accoglierà i visitatori anche la sera per l’aperitivo tutti i giorni dal martedì alla domenica fino alle 23.00. Ci si potrà quindi fermare al tramonto per un aperitivo o per mangiare un boccone godendo del fresco degli alberi e della sera. Il biglietto si potrà acquistare on line dal sito di RestArt Palermo

per avere accesso alla visita guidata al giardino storico e all’aperitivo in terrazza con i vini Tasca d’Almerita.

Continuerà per tutto agosto anche l’appuntamento musicale con i concerti sotto gli alberi durante il fine settimana.

Sabato 8 agosto è la volta di Simona Trentacoste, che accompagnerà l’aperitivo serale con differenti identità musicali tra jazz, hip hop, canzone italiana, americana e musica originale. Il progetto ha una matrice intima espressa dal repertorio originale di Simona Trentacoste e dal riarrangiamento di un selezionato repertorio multi genere. L’impiego di elettronica ed effettistica, utilizzati dal batterista Manfredi Crocivera e dal tastierista Ciccio Leo, creano un tessuto sonoro estremamente variegato.

L’appuntamento è quindi per sabato dalle 19.30 sotto gli alberi illuminati dell’area ristoro del Parco, dove si potrà ascoltare la musica durante un aperitivo con una selezione di prodotti siciliani e in sintonia con la natura. Ingresso con consumazione obbligatoria (10 euro con food e drink inclusi).

Le sere del Parco di Villa Tasca saranno dedicata anche ai bambini. Dal 24 agosto ripartiranno le “Notti in tenda nel Parco di Villa Tasca”, un accampamento dedicato ai bambini che potranno dormire nelle grandi tende Tipi organizzato dalla cooperativa di educazione ambientale Palma Nana. Un’esperienza unica per bambini e ragazzi, che potranno addormentarsi tra gli alberi e risvegliarsi con il cinguettio degli uccelli. Un modo unico per vivere Villa Tasca e il suo grande parco pensata per i più piccoli. I primi due appuntamenti previsti per la scorsa settimana e per questa sera sono già sold out.

Sabato prossimo invece, sempre Villa Tasca sarà oggetto di una visita serale con aperitivo.

