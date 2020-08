Il 10 agosto, osservazioni astronomiche con telescopi, cibo e musica live

Da anni ormai la notte del 10 agosto a Sanlorenzo Mercato ha sempre un sapore speciale. E nonostante le restrizioni anti-covid previste dall‘ultimo DPCM per l’emergenza sanitaria globale, anche quest’anno, a partire dalle 20, la “notte delle Stelle” porta al Mercato telescopi, astronomi e musica dal vivo: una ricetta infallibile che ogni anno attira grandi e piccoli appassionati e curiosi.

Grazie alla collaborazione con l’astronomo Mario Guarcello, tramite uno speciale telescopio avanzato, sarà possibile osservare i giganti gassosi del Sistema Solare, Giove e Saturno, insieme ad alcuni affascinanti ammassi stellari: un assaggio di astronomia professionale guidata da esperti, per sentirci più vicini al cielo in questa notte speciale. Il tutto in osservanza delle prescrizioni ministeriali, grazie all’uso delle mascherine, il distanziamento minimo e la sanificazione delle strumentazioni. L’accesso alla postazione per le osservazioni del cielo è gratuito e le attività sono vincolate alla visibilità rispetto alle condizioni meteo.

Tra un osservazione e l’altra, sarà possibile gustare tutte le specialità delle botteghe di Sanlorenzo Mercato, dai fritti, alla pizza, ai piatti a base di carne e di pesce e anche alle pietanze vegetariane e vegane presso il reparto ortofrutta. Non mancheranno dolci e gelati presso la pasticceria e il panificio all’interno del Mercato. Spazio anche alla musica dal vivo. A partire dalle 22.00 sul palco del giardino si terrà il live dei The Trailers che omaggeranno le “Stelle del cinema” con le colonne sonore più belle e divertenti della storia del cinema dagli anni 70′ ad oggi e non solo. La band nasce nel 2015 ed è composta da Giorgio Spedito (voce e chitarra), Fabrizio Mangano (chitarre), Claudio Mangione (basso e backing vocals), Enrico Bertorotta (batteria e sequencer).