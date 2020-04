Avviato il ciclo di seminari on line di “Scienze e Tecnologie Agroalimentari”

29/04/2020

A causa dell’emergenza sanitaria globale che ha reso impossibile il normale svolgimento delle lezioni, dallo scorso martedì 28 aprile il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali ha avviato un ciclo di seminari tecnici organizzati nello specifico dai Corsi di Laurea di “Scienze e Tecnologie Agroalimentari” e “Mediterranean Food Science and Technology” dell’Università di Palermo. I seminari, che si svolgeranno on line, tra aprile e maggio, e saranno completamente gratuiti, sono 9 (più uno con data da definire) e sono dedicati alle recenti innovazioni nel settore del Food Technology del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali. Confermandosi per la prima volta un progetto universitario eccellente, i seminari vedranno la presenza di molti attori dell’Agroalimentare italiano e la collaborazione di moderatori quali il Direttore Stefano Colazza, il coordinatore Paolo Inglese e i molti docenti tra cui Aldo Todaro, Nicola Francesca, Filippo Sgroi e Concetta Messina intervenuti con dedizione e impegno per un ulteriore servizio agli studenti di Unipa. Protagonisti anche le più grandi associazioni e imprese italiane del settore. Con la partecipazione straordinaria del ministro Bellanova e il patrocinio dell’Associazione delle Società Scientifiche Agrarie Italiane. Il 28 aprile si sono svolti i primi due seminari rispettivamente su ” Alimenti e Percezione Sensoriale: le relazioni fra sensibilità, gradimento e abitudini alimentari” e “ La Frutta Secca in Sicilia: processo e conservazione di mandorle e nocciole”. Di seguito, gli argomenti e le date dei prossimi seminari. Seminario 3 Data: 5 maggio 2020 Ore 15:00/16:00 Titolo: I Controlli Agroalimentari: nuova regolamentazione comunitaria e autorità competenti Seminario 4 Data: 6 maggio 2020 Ore 15:00/16:00 Titolo: Conserve Ittiche: fonti marine, certificazioni e consumi alimentari Seminario 5 Data: 12 maggio 2020 Ore 16:00/17:00 Titolo: La Pasta di Feudo Mondello: coltivazione cereali antichi e produzioni artigianali Seminario 6 Data: 13 maggio 2020 Ore 15:30/16:30 Titolo: Qualità e innovazione nella filiera della trasformazione delle acciughe Seminario 7 Data: 18 maggio 2020 Ore 14:00/15:00 Titolo: L’industria di trasformazione del tonno: tradizione, sostenibilità e innovazione Seminario 8 Data: 20 maggio 2020 Ore 16:00/17:30 Titolo: Nutraceutica: il cibo che cura? Seminario 9 Data: 26 Maggio 2020 Ore 15:00/16:00 Titolo: Marchi Territoriali: identificazione e riconoscibilità dei prodotti enogastronomici Seminario 10 Data: da definire Titolo: Coronavirus: l’impatto sul sistema agroalimentare Italiano Per gli studenti iscritti ai corsi di “Scienze e Tecnologie Agroalimentari” e “Mediterranean Food Science and Technology”, la partecipazione ai seminari consentirà l’acquisizione di CFU di: 1 CFU (3 seminari); 2 CFU (6 seminari); 3 CFU (9 seminari). Per partecipare è obbligatoria la registrazione al canale TEAMS di ciascun seminario, da individuare tramite la pagina facebook di STAL, Scienze e Tecnologie AgroAlimentari di UNIPA. Precedente Successivo

