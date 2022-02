51 milioni di euro per i centri dell'impiego in Sicilia

Il Centro per l’impiego di Palermo è una “struttura indecente che va superata”. Lo ha detto Antonio Scavone (assessore alla Famiglia e alle politiche sociali della Regione siciliana) nel corso dell’ultima puntata di Casa Minutella.

Scavone ha ribadito l’impegno finanziario messo a punto dall’amministrazione regionale per tutti i centri dell’impiego nell’isola. “Ci sono 51 milioni di euro a disposizione. Abbiamo assegnato una quantità di risorse in modo proporzionale rispetto al territorio gestito da ogni centro. Abbiamo chiesto ai sindaci di individuare una struttura pubblica, possibilmente comunale, per investire queste risorse ed eliminare così il costo degli affitti”.

Centri per l’impiego in Sicilia, ecco cosa succede

“Per capire la realtà dei centri per l’impiego in Sicilia – ha detto Scavone bisogna girarli tutti”. Non tutto è da buttare secondo l’assessore regionale. “Quella siciliana è una situazione a macchia di leopardo. Ci sono alcuni centri, come quelli di Catania e Messina che funzionano perfettamente. A Ragusa, ad esempio, siamo riusciti a far istallare dei totem multilingua, anche per far fronte alle richieste degli immigrati”.

Palermo è il punto debole della rete

Palermo sembra essere il punto debole delle rete regionale. Un solo centro per l’impiego non basta a soddisfare le esigenze di un bacino di utenza. Scavone punta a raddoppiare il centro di Palermo. “A Palermo abbiamo destinato 2,5 milioni di euro per realizzare un secondo centro per l’impiego. E’ impensabile che nel capoluogo della regione ci sia un solo centro per l’impiego, così come lo abbiamo ereditato. La risposta che ho ricevuto dal Comune è che non avevano strutture disponibili per poter utilizzare queste risorse economiche. Ho anche incontrato il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Non era a conoscenza della risposta negativa degli uffici. Ho fatto notare che ritenevo impossibile che Palermo tra le tante strutture comunali, con tante scuole chiuse e con gli immobili sequestrati alla mafia, non riuscisse a indicare una struttura adeguata per creare il secondo centro per l’impiego. Ho verificato di persone quel che accade al centro di viale Praga. E’ una struttura indecente, va superata”.

