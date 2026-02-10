Si è conclusa ieri, presso il quartiere fieristico Messe Berlin, FRUIT LOGISTICA 2026, il più grande e internazionale summit di imprese del settore ortofrutticolo al mondo, che ha riunito oltre 2.500 espositori provenienti da più Paesi. Il DOSES (Distretto Ortofrutticolo Sud-Est Sicilia) ha partecipato all’evento all’interno dell’Area espositiva della Regione Siciliana (Padiglione/Hall 4.2 – Stand C40), contribuendo ad arricchire la presenza delle eccellenze ortofrutticole del Sud-Est Sicilia in un contesto di rilevanza internazionale.

FRUIT LOGISTICA ha rappresentato un’importante occasione di visibilità per il sistema produttivo del Distretto, consentendo incontri qualificati con buyer, importatori e operatori della grande distribuzione organizzata. Diversi soci hanno partecipato alla manifestazione, valorizzando le produzioni di qualità del territorio siciliano e consolidando relazioni commerciali sui mercati europei ed extra-europei.





«Partecipare a FRUIT LOGISTICA ha rappresentato per il DOSES un’opportunità di confronto con i mercati internazionali e con le più avanzate innovazioni tecnologiche del settore – dichiara Gianni Polizzi, Direttore del DOSES – Il lavoro che stiamo portando avanti attraverso diverse iniziative per l’innovazione e modernizzazione della filiera ortofrutticola del Sud-Est Sicilia trova in questa manifestazione spunti preziosi».

La presenza del DOSES nella cornice istituzionale della Regione Siciliana ha consentito di presentare le specificità del sistema ortofrutticolo del Sud-Est Sicilia, caratterizzato da produzioni certificate, innovazione di processo e attenzione alla sostenibilità, elementi sempre più determinanti nelle scelte degli operatori della distribuzione internazionale.

Il DOSES (Distretto Ortofrutticolo Sud-Est Sicilia) è un insieme di aziende fra di loro integrate da un sistema di relazioni produttive, tecnologiche o di servizio. Nasce dalla volontà di rafforzare e sviluppare la filiera produttiva del Sud-Est Sicilia, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la competitività dell’offerta produttiva sui mercati europei.

