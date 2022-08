Le funzioni POLIS Istanze on-line per le supplenze apriranno alle 14:30

Doveva partire oggi, martedì 2 agosto alle ore 9:00 e fino al 16 agosto (ore 14:00) la procedura per la scelta delle scuole dalle graduatorie GAE (Graduatorie ad Esaurimento) e GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) per gli incarichi di supplenza a scuola, ma le funzioni della piattaforma dedicate alla procedura risultano ancora non attive.

Il Ministero dell’Istruzione aveva annunciato, proprio ieri, l’apertura delle apposite funzionalità sulla piattaforma POLIS Istanze on-line, con la nota n. 28656 del 1° agosto, a firma del direttore generale Filippo Serra e ora ha fatto sapere con un nuovo avviso, che le funzioni apriranno alle 14.30.

Tanti aspiranti docenti, nei gruppi dedicati all’aggiornamento delle graduatorie GPS nelle scorse ore hanno lamentato, di non riuscire a trovare la procedura per la compilazione delle istanze, interrogandosi sulle ragioni del ritardo.

Lo slittamento sarà, con tutta probabilità, legato ai ritardi nelle pubblicazioni delle graduatorie da parte degli uffici scolastici provinciali e ai vari errori riscontrati dai candidati.

Consigliamo, pertanto, di verificare, sui siti degli Uffici Scolastici Provinciali, di essere stati inseriti nelle graduatorie scolastiche provinciali definitive e che il punteggio attribuito sia quello corretto.

Supplenze annuali o temporanee

Una volta attive le funzionalità della piattaforma, gli aspiranti supplenti potranno esprimere fino a 150 preferenze nella provincia nella quale risultino iscritti (scelta puntuale per singola scuola o sintetica per comune o per distretto) e contestualmente, nella stessa domanda di partecipazione, concorrere al ruolo da GPS I fascia per il sostegno.

Si potrà scegliere tra supplenze annuali su posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre da assegnare con termine al 31 agosto e supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per posti non vacanti, ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre con contratto al 30 giugno.

Il conferimento degli incarichi avverrà al 31 agosto e al 30 giugno, su posto intero (cattedra oraria) e su spezzone orario, su cattedra oraria nello stesso comune e su cattedra oraria tra comuni diversi.

Come presentare la richiesta di partecipazione

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online accedendo alla piattaforma POLIS Istanze on-line, tramite apposite credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica), previa abilitazione al servizio Istanze Online (POLIS).

La mancata presentazione dell’istanza comporterà la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di alcune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’assegnazione delle sedi all’interno del comune o del distretto è effettuata sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle istituzioni scolastiche.

La pubblicazione delle nomine a tempo determinato dalle graduatorie GPS e GAE avverrà, in linea di massima, dal 20 al 30 agosto, in base alle decisioni degli uffici regionali e provinciali e agli eventuali ricorsi presentati.