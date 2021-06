Intervento della polizia stradale

Una giovane di 29 anni è morta in un incidente lungo la Palermo Messina. La giovane, che si chiamava Marika Buttò era alla guida di un’auto finita fuori strada.

L’automobilista per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della propria autovettura in Contrada Moreri, presso la bretella della A20 di Patti, sfondando il guardrail e volando letteralmente fuori dalla strada. L’auto è finita giù dal viadotto.

Molto conosciuta nel territorio pattese, Marika lavorava in un noto bar di Patti Marina e stava probabilmente rientrando a casa dopo il turno serale.

Intervenuti sul posto per i rilievi gli uomini della polizia stradale, guidati dal comandante Massimiliano Fiasconaro, oltre ovviamente ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco.