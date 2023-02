E' successo nel messinese

Ancora una vittima della strada nel Messinese. Una donna di 58 anni investita Nazionale di Giammoro da una Ford Fiesta è morta in ambulanza mentre stava per essere trasportata in ospedale.

L’automobilista non si sarebbe fermato a prestare soccorso.

L’allerta verso la centrale di 118 era partita in serata: una donna priva di sensi era riversa sul ciglio della strada, incosciente. Sono accorsi mezzi e personale sanitario, oltre ai carabinieri della Radiomobile e della stazione di Pace del Mela.

I sanitari hanno cercato di stabilizzare, ma purtroppo non ce l’ha fatta: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto, ed è deceduta. I carabinieri sono sulle tracce dell’auto pirata.