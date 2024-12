Un messinese di 77 anni, Francesco Galletta, ha perso la vita questa mattina a Messina, a seguito di un incidente avvenuto sulla Tangenziale, tra gli svincoli di Messina Centro e Gazzi. Si tratterebbe di un incidente autonomo. L’uomo era a bordo di una Suzuki Gran Vitara e procedeva in direzione Catania quando, per cause da accertare, è uscito di strada.

L’auto ha sfondato il guardrail finendo in un terrapieno. E’ morto sul colpo. Quando sono arrivati i primi soccorritori con un’ambulanza del 118 ed i vigili del fuoco per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. L’incidente allunga la scia di sangue che sta funestando la Tangenziale di Messina.

Venerdì notte si era verificato un altro incidente autonomo, poco dopo lo svincolo di Giostra, costato la vita ad una giovane donna, Milena Paratore di 40 anni. Era su una Fiat Panda che si è ribaltata finendo in un terrapieno. Anche in questo caso l’impatto e’ stato fatale.