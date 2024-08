E’ scomparsa la “colonna portante” della Uoc di endocrinologia e docente dell’università di Messina. La comunità scientifica è in lutto per la morte della dottoressa Maria Antonia Violi. La dottoressa Violi, nota a a tutti come Antonella, si è spenta dopo una breve malattia. “La rettrice, professoressa Giovanna Spatari, e il direttore generale G. Martino, dottor Giorgio Giulio Santonocito, desiderano esprimere il proprio cordoglio per la prematura scomparsa della dottoressa Maria Antonia Violi” – si legge in una nota congiunta dell’università di Messina e del policlinico.

I funerali saranno celebrati il 21 Agosto, ore 9:30, a Condofuri.

Chi era Maria Antonia Violi

Nata nel 1963 a Melito Porto Salvo, la dottoressa Violi è stata colonna portante della Uoc di Endocrinologia per decenni, contribuendo in modo significativo alla crescita della scuola endocrinologica messinese. Laureata in medicina e chirurgia nel 1992, specialista di endocrinologia e malattie metaboliche nel 1998, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in scienze endocrinologiche e metaboliche nel 2009, assumendo lo stesso anno la qualifica di dirigente medico della Uoc di endocrinologia dell’Aou G. Martino.

“La dottoressa Violi si è sempre distinta non solo per dedizione al lavoro, serietà, professionale e rigore scientifico-culturale, ma anche per la estrema disponibilità nei confronti dei colleghi con cui ha collaborato” – si legge ancora nella nota -.

“La dott.ssa Violi ha sempre svolto il suo lavoro con passione – si legge ancora – competenza ed umanità, dedicando il proprio impegno professionale in particolare a migliaia di pazienti affetti da patologie endocrine oncologiche. Estremamente apprezzato è stato anche l’apporto formativo fornito dalla dott. Ssa Violi a studenti e specializzandi, e non meno rilevante il contributo personale a un progetto ultradecennale di Registro Regionale dei Tumori della Tiroide, di cui restano validi ancora oggi i risultati e le ricadute culturali e clinico-pratiche.In questo momento di profonda tristezza l’Università di Messina e l’AOU G. Martino, unitamente a tutto il personale della UOC di Endocrinologia, si stringono affettuosamente ai familiari nel ricordo di una persona così speciale”.

Cordoglio sui social

La scomparsa della dottoressa Violi lascia un vuoto incolmabile nella comunità scienficia messinese. “Non era solo un medico , una lettrice eccezionale e speciale – si legge sui social – prima entrava il suo sorriso , poi la sua richiesta di consigli . Io e Sara da anni le consigliavamo libri che erano i suoi grandi compagni nelle notti in ospedale , nei viaggi in aliscafo . Sempre aveva un libro in borsa ! Ciao Antonella ci mancherai tantissimo”.

“La mia dottoressa! Mi dispiace tanto, Precisa, puntuale ,esaustiva, professionale, sensibile e con una memoria che non è da tutti. Riposi in pace dottoressa e vegli su chi avrà sempre bisogno di lei!” – scrive una sua paziente -.

