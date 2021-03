Continua l’inchiesta della procura di Messina affidata alla Polizia stradale sulla stabilità ed eventuale pericolosità dei viadotti dell’autostrada Messina Palermo. Dopo vari sequestri e verifiche scattate nel tempo adesso un nuovo provvedimento è stato richiesto dalla procura, accordato dal Gip ed eseguito dalla polizia stradale di Messina.

Ventidue cavalcavia sequestrati, scattano limitazioni traffico

Sono ventidue i cavalcavia interessati dal decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ed eseguito dalla locale Sezione di Polizia Stradale.

Tutti sono ricadenti lungo l’autostrada A20, nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto. I cavalcavia sono stati affidati in custodia agli enti fruitori del piano viabile e sottoposti a limitazioni di traffico al fine di limitarne la capacità portante in attesa dei necessari interventi funzionali e delle operazioni di ripristino.

Quattro persone denunciate

Quattro le persone deferite in stato di libertà, ritenute responsabili del reato di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.

I precedenti dell’inchiesta

L’inchiesta è la naturale prosecuzione di altre indagini sui viadotti diq uella autostrada condotte dalla procura di Messina avvalendosi sempre della polizia stradale. Lo scorso 8 aprile il gip di Messina aveva disposto il sequestro di due cavalcavia della medesima autostrada A-20, Messina-Palermo, perché a rischio crollo. Dalle indagini, condotte dalla Procura della città dello Stretto guidata da Maurizio de Lucia, era emersa una diffusa corrosione delle armature e delle banchine di bordo che metterebbe in pericolo la stabilità delle strutture portanti con il rischio di crollo sulla sede autostradale sottostante.

Le consulenze tecniche

Le indagini in quel caso si erano avvalse della consulenza tecnica di docenti del Dipartimento di Ingegneria dell’Università. Gli accertamenti avevano evidenziato un degrado avanzato delle cosiddette “selle Gerber”, gli elementi che sopportano tutto il peso del viadotto che passa sull’autostrada e del suo traffico viario. Il degrado sarebbe imputabile alla cattiva manutenzione dei giunti che, consentendo infiltrazioni di acqua piovana, ha deteriorato il calcestruzzo di copriferro. La conseguenza è la diffusa corrosione delle armature e il degrado della banchine di bordo.

Il rischio

Lo stato delle strutture sarebbe stato di tale gravità da rischiare di far perdere l’appoggio delle travi della campata centrale con il rischio del crollo o comunque della caduta di calcinacci sui mezzi in transito. Il sequestro, deciso dal gip Valeria Curatolo, è stato eseguito in modo da non bloccare il traffico.

La limitazione al traffico e la demolizione

Allora venne disposta la circolazione su un’unica corsia centrale per entrambi i sensi di marcia, misura che consentiva di ridurre il peso che grava sui cavalcavia. A Venetico in seguito si decise la demolizione di un cavalcavia

La posizione del Consorzio Autostrade siciliane

Da autostrade siciliane arriva il commento all’inchiesta del D.G. Salvatore Minaldi “Com’è ormai noto, teniamo in grande considerazione il tema della sicurezza infrastrutturale di ponti, viadotti e cavalcavia; tanto è vero che tutte le strutture indicate nel sequestro, nessuna esclusa, sono interessate già da tempo o da interventi di manutenzione seguiti da esperti ingegneri strutturisti, o ancora da rilievi e indagini scientifiche, condotte tenendo in considerazione anche le linee guida fornite dal Ministero. L’indagine a tappeto avviata, che in verità interessa la totalità della nostra rete autostradale, ha già fornito i primi esiti a seguito dei quali, com’è noto, siamo intervenuti dove era necessario in modo celere e deciso. Nel dettaglio sono 21 le strutture oggetto di indagine, tutte attraversate da strade non di nostra competenza. Di queste 21, 17 sono attualmente oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, progettati da ingegneri e approvati secondo le normative vigenti. Per 3 sono in corso indagini strutturali approfondite sulla scorta delle segnalazioni rilasciate dai progettisti. Infine, su l’ultimo rimanente si è già intervenuto sulle selle di appoggio alle travi”.