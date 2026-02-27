Un operaio di 61 anni, Antonio Rocco Russo, è morto in un incidente sul lavoro in un’azienda di agrumi a Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, originario di Condrò, stava sbloccando un nastro trasportatore ma è stato trascinato dal macchinario rimanendo schiacciato. I soccorsi sono stati inutili. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo e i carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto. Inutili i soccorsi.

Il cordoglio del sindaco di Condrò

“Siamo fortemente scossi Il signore Antonio era un uomo conosciuto da tutti e stimato. Faceva parte anche della commissione della festa patronale ed era uno storico portatore della vara di San Vito”. Lo dice il sindaco di Condró Giuseppe Catanese, dopo la morte in un incidente sul lavoro di Antonio Russo che lascia la moglie e tre figli.