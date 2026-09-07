Intervento per i Vigili del fuoco del Comando di Messina, impegnati nel primo pomeriggio di ieri in un singolare e complesso operazione di soccorso. Un bovino è precipitato accidentalmente all’interno di un pozzo situato nel territorio provinciale, mobilitando diverse unità specializzate per l’intero arco della giornata.

I primi a giungere sul posto sono stati i pompieri della squadra del Distaccamento di Patti. Dopo una costante e meticolosa ricognizione iniziale per verificare lo stato dell’animale e la stabilità della struttura, la complessità del recupero ha richiesto l’invio di ulteriori forze sul campo. Le manovre si sono protratte fino a tarda sera, quando sono giunte le unità del personale SAF, specializzato in tecniche Speleo Alpino Fluviali, affiancate dagli esperti del team USAR, addestrati per la ricerca e il soccorso in contesti urbani e complessi.

Le operazioni si sono concluse con successo soltanto intorno alle ore 23:00. Attraverso l’impiego strategico di un tripode e di uno specifico sistema di paranchi, i soccorritori sono riusciti a imbracare l’animale e a sollevarlo lentamente verso la superficie. La mucca è stata così riportata a terra in piena sicurezza, senza aver riportato gravi conseguenze, tra il sollievo dei presenti e la soddisfazione degli uomini del comando messinese.