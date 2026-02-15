Dramma a Londra: il sospetto di una challenge su TikTok

Freddie Davis aveva 11 anni quando, la notte del 20 gennaio scorso, è morto nella sua camera da letto ad Harold Hill, nell’est di Londra, in Inghilterra, dopo aver inalato butano contenuto in uno spray aerosol. Il corpo è stato trovato la mattina successiva dalla madre, Roseanne Thompson, che era andata a svegliarlo per la scuola. L’inchiesta ha stabilito che la causa del decesso è stata l’inalazione di propellente aerosol a base di butano. La morte è stata registrata come accidentale.

La ricostruzione della notte

Freddie, come riportato sul Daily Mail, alunno del primo anno della Drapers’ Academy, era descritto come un ragazzo socievole, amante dello sport e dello studio.

Quella sera, intorno alle 21.20, era sceso dicendo di non riuscire a dormire. Tornato in camera, si era recato due volte nella stanza della madre per chiedere un caricabatterie. La madre gli aveva proposto di tenere il telefono in carica durante la notte. Freddie aveva chiesto di essere svegliato alle 6.30 del mattino per andare a scuola.

Alle 6.20 del 20 gennaio, Roseanne Thompson è entrata nella stanza del figlio. Nel suo racconto scritto ha dichiarato: “Sono andata nella sua stanza per svegliarlo. Ho aperto la porta e ho chiamato ‘Fred’, come faccio quasi tutte le mattine. Ho visto che era sdraiato a pancia in giù, a faccia in giù. Ho chiamato di nuovo Fred. Di solito a quest’ora avrebbe risposto. Ho iniziato ad analizzare la sua posizione e mi sono chiesto “Perché è così?”. Gli ho messo una mano sulla spalla e ho notato che era più freddo del solito. Ho chiamato aiuto e ho detto: ‘Credo che Fred se ne sia andato’. Ho chiamato il 999 e ho detto all’operatore: ‘Credo che mio figlio sia morto’”.

Quando il corpo è stato girato per tentare la rianimazione, una bomboletta di spray è caduta dall’accappatoio. Il London Ambulance Service ha confermato il decesso. Non è stata eseguita RCP.

Le indagini

L’agente Neil Price della Metropolitan Police Service ha dichiarato che la scena era emotivamente molto intensa e che nella stanza si percepiva un odore non identificabile. Nella casa non sono emerse anomalie. Nel computer e nel telefono non è stata trovata alcuna prova di ricerche su aerosol o suicidio.

Nel rapporto si legge: “Non c’erano prove di alcuna discussione sull’inalazione di solventi o di discussione con altri sull’uso di tali cose”.

Quattro sigarette elettroniche sono state trovate nella stanza. La madre aveva già notato che uno spray deodorante si era esaurito in 24 ore. Dopo aver sentito parlare del trend “Chroming” su TikTok – che consiste nell’inalare sostanze domestiche come vernici o spray per ottenere effetti euforici – aveva deciso di passare al deodorante roll-on.

Gli effetti del butano sul corpo

Il tossicologo forense John Slaughter ha confermato la presenza di propano, butano e isobutano nei tessuti. L’inalazione di aerosol nelle vie respiratorie è altamente tossica e può provocare coma. La dr.ssa Liina Palm, patologa, ha indicato come causa del decesso l’inalazione di propellente aerosol al butano.

Il butano agisce sul sistema nervoso centrale e può alterare il ritmo cardiaco. L’esposizione improvvisa al freddo può stimolare il nervo vago, provocando aritmie fatali. Non esiste un antidoto specifico.

L’allarme del coroner

La coroner Nadia Persaud ha dichiarato: “Non so se i genitori siano consapevoli del pericolo di questi aerosol, ma penso che ci debba essere più pubblicità”. Ha annunciato che scriverà alla Royal Society for the Prevention of Accidents per segnalare il caso. La madre ha dichiarato al Daily Mail: “Gli aerosol uccidono. I bambini sono facilmente influenzabili e non si rendono conto dei pericoli”.

Non sono, comunque, emerse prove di bullismo o istigazione online. La scuola ha organizzato assemblee per raccogliere informazioni, senza esito. La morte, come già scritto, è stata definita accidentale.

FAQ

Qual è stata la causa della morte?

Inalazione di propellente aerosol a base di butano.

È stato un suicidio?

No, la morte è stata registrata come accidentale.

Esiste un antidoto?

No, non esiste un antidoto specifico.

C’è stato coinvolgimento di TikTok?

Non sono emerse prove dirette di ricerca online.