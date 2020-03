Al via da oggi, giovedì 5 marzo, le iscrizioni a 18app, l’iniziativa del Governo italiano che, dal 2016, ha l’obiettivo di promuovere la cultura tra i giovani, mettendo a disposizione dei neo maggiorenni un bonus da 500 euro da spendere in prodotti culturali.

Chi ha compiuto 18 anni nel 2019 si può registrare sl sito – www.18app.italia.it – tramite l’autenticazione SPID, l’identità digitale che si può richiedere dal giorno dell’inizio della maggiore età.

Le registrazioni potranno avvenire entro il 31 agoato 2020 mentre il bonus si potrà spendre fino al 28 febbraio 2021. Rispetto agli scorsi anni, i 18enne potranno acquistare anche i prodotti dell’editoria audiovisiva. Nello specifico, i maggiorenni potranno acquistare dei singoli prodotti audiovisivi, come i film, distribuiti su supporti fisici o in formato digitale ma non gli abbonamenti per l’accesso a piattaforme che li contengono (ad esempio Netflix) o gli hardware per poterli visualizzare.

Anche per gli esercenti sono state introdotte alcune novità per rafforzare la correttezza nell’uso dello strumento sia a tutela dei consumatori sia a tutela degli stessi esercenti, integrazioni che richiamano a un uso responsabile del bonus cultura.

Nel 2016 i ragazzi che hanno usufruito del Bonus cultura sono stati oltre 1,2 milioni e la spesa è stata di 550 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la quinta edizione, ovvero quella per i ragazzi del 2002 che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel 2020, è in atto la procedura amministrativa per adeguare la promozione alle novità introdotte dal Parlamento nel corso dell’esame dall’ultima manovra di Bilancio.