Ad Amantea, in Calabria

Una tragedia ha colpito la città di Amantea, nella provincia di Cosenza, quando un giovane di 27 anni, Francesco Paradiso, è stato travolto e ucciso da un treno in transito mentre stava assistendo a uno spettacolo pirotecnico che segnava la conclusione della festa patronale. L’incidente ha scosso la comunità locale e le autorità stanno attualmente conducendo indagini per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto.

Una notte di celebrazioni

La notte dell’incidente, Francesco Paradiso si trovava nella stazione ferroviaria di Campora San Giovanni-Serra Ajello. Era in compagnia di amici mentre assisteva a uno spettacolo pirotecnico organizzato per celebrare la festa patronale. La stazione ferroviaria si trova in una zona in disuso ed è situata non lontano dalla spiaggia dove si svolgevano i fuochi d’artificio.

Una Terribile Fatalità

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il giovane si era seduto sulla banchina per godersi lo spettacolo pirotecnico insieme ai suoi amici. Purtroppo, durante quel momento di festa e gioia, non si sarebbe accorto dell’arrivo del treno Intercity Reggio Calabria-Torino, che si stava avvicinando alla stazione a velocità sostenuta, in procinto di fermarsi ad Amantea, alcune centinaia di metri più a nord. Il convoglio ha colpito Francesco Paradiso in modo tragico, senza dargli la minima possibilità di sfuggire.

I soccorsi sono stati immediatamente allertati e sono giunti tempestivamente sulla scena. Tuttavia, purtroppo, le ferite riportate nell’impatto erano così gravi che non c’era nulla che potessero fare per salvare la vita del giovane. Francesco Paradiso è deceduto sul posto, lasciando la comunità locale in lutto.

Indagini in Corso

La polizia ferroviaria di Lamezia Terme ha preso in carico le indagini per stabilire le circostanze precise dell’incidente e per determinare eventuali responsabilità.