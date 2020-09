Come favorire un clima positivo negli ambienti di lavoro

Il posto di lavoro è un ambiente dove trascorri molte ore della tua giornata perciò diventa fondamentale creare un clima positivo e non farlo diventare fonte di stress. Stabilire un buon rapporto con i colleghi e una convivenza serena potrebbe non essere così facile come sembra perciò potrebbe essere utile leggere questi cinque consigli per vivere bene sul posto di lavoro, migliorando qualità dell’output e produttività.

1. Aiutare

Per favorire un clima positivo negli ambienti di lavoro, dovresti imparare ad aiutare e dare una mano anche agli altri. È questo il segreto del lavoro di squadra, che non va confuso con l’intenzione di imporsi sempre sugli altri colleghi. Al contrario, denota una maggiore azione verso gli altri che ti aiuta ad essere benvoluto in maniera che riceverai lo stesso trattamento nel momento in cui sarai tu a trovarti in difficoltà. Non vuol dire occuparti del lavoro degli altri ma, per esempio, puoi offrirti di acquistare la cancelleria al discount online se il collega che se ne occupa di solito è molto impegnato.

2. Condividere

Che si tratti degli spazi o del materiale, una delle parole d’ordine degli uffici moderni è condividere. Secondo alcune ricerche, una cattiva gestione dell’ufficio deriva anche dall’essere troppo possessivo. Per evitare conflitti è necessario condividere le risorse, ricordando che comunque ci sono delle precedenze da rispettare.

3. Ascoltare

L’ascolto attivo aiuta in tanti modi diversi a creare un clima positivo. Si tratta della base per iniziare a costruire una comunicazione efficace. Il confronto porta sempre a qualcosa di positivo anche sul posto di lavoro. Mentre presenzi a una riunione, ascolta e prendi appunti ma ascolta anche quando i colleghi ti parlano della loro giornata e dei loro problemi perché tutti possono avere bisogno di sfogarsi per ristabilire l’equilibrio in un momento stressante.

4. Non giudicare gli altri

Purtroppo, a creare un clima pesante in ufficio ci si mettono i giudizi degli altri colleghi. Ricorda che può capitare a chiunque di fare un errore, avere una giornata no, inviare una mail sbagliata oppure avere problemi con i bimbi a casa. Non puntare mai il dito verso un collega perché nessuno è perfetto, nemmeno tu. Giudicando gli altri provochi inimicizie e fai sì che tutti siano pronti a sottolineare ogni tuo minimo sgarro.

5. Collaborare e non competere

Uno dei consigli migliori per creare un clima positivo all’interno dell’ufficio è sicuramente collaborare con gli altri colleghi invece di competere. Se una volta la prestazione personale era la più importante, oggi non è più così. Oggi ai dipendenti di un’azienda non è richiesto di gareggiare per dimostrare il valore personale ma piuttosto di fare lavoro di squadra per arrivare a un obiettivo comune, cioè il successo. È stato dimostrato da più e più studi che i dipendenti sono più felici e anche più produttivi se non vengono messi uno contro l’altro ma imparano a collaborare diventando parte di un team.