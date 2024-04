A Chicago

Chicago, Stati Uniti d’America – Un video, catturato dalla telecamera indossata da un agente il 21 marzo scorso, sono state rese pubbliche solo di recente. Documentano una drammatica sparatoria in cui agenti in abiti civili hanno esploso 96 colpi in soli 42 secondi durante un normale controllo stradale, causando la morte di Dexter Reed, un giovane automobilista afroamericano di 26 anni, apparentemente fermato per non aver indossato la cintura di sicurezza.

I dettagli

La sparatoria è avvenuta a Chicago, dove cinque agenti di un’unità tattica, a bordo di un veicolo di polizia non contrassegnato, hanno circondato il SUV guidato da Reed. Secondo quanto rivelato, l’uomo non indossava la cintura di sicurezza. Il filmato mostra Reed che, dopo aver abbassato brevemente il finestrino, rifiuta di uscire dal veicolo nonostante le insistenti richieste degli agenti, che prontamente estraggono le armi e cominciano a sparare. Secondo il Civilian Office of Police Accountability, Reed avrebbe sparato per primo, ferendo un agente. Tuttavia, l’entità della risposta degli agenti – 96 colpi sparati, anche dopo che Reed era caduto a terra uscendo dal veicolo – ha sollevato molte critiche negli USA.

Infatti, il rilascio del video ha scatenato una tempesta di reazioni, soprattutto all’interno della comunità afroamericana di Chicago, che ha manifestato il proprio sdegno, cercando persino di assaltare una stazione di polizia.

I quattro agenti coinvolti, tra cui un giovane di 23 anni al suo primo incarico, sono stati sospesi per 30 giorni in attesa di ulteriori indagini.