Sanremo 2026 inizierà martedì 24 febbraio e si concluderà sabato 28 febbraio su Rai 1, Radio2 e RaiPlay ma la domanda resta sempre la stessa: a che ora finirà ogni serata? Carlo Conti ha chiarito che la prima sera, il venerdì e il sabato si andrà oltre l’una di notte. Un dato preciso che incide direttamente su pubblico televisivo, share e organizzazione del palinsesto.

Dopo un mese di attesa e indiscrezioni, il direttore artistico ha fissato i punti: l’edizione 2026 sarà la sua quinta e ultima alla guida del Festival.

Gli orari ufficiali: quando si supera l’una

Intervenuto a Radio 2, Carlo Conti ha spiegato: “La prima sera, il venerdì e il sabato, avendo tutti e 30 i brani, supereremo l’una…ma c’è anche il Dopofestival e non voglio dare la linea troppo tardi”.

Le serate con l’esibizione completa dei 30 Big saranno quindi le più lunghe. Il calendario è strutturato così:

Martedì 24 febbraio: esibizione di tutti i 30 Big

Mercoledì 25 febbraio: 15 artisti

Giovedì 26 febbraio: 15 artisti

Venerdì 27 febbraio: serata cover

Sabato 28 febbraio: finalissima

L’orario di inizio resta confermato intorno alle 20:40/20:50, subito dopo il Tg1, con il PrimaFestival che dà la linea al conduttore.

Struttura delle votazioni

La macchina organizzativa segue un impianto ormai consolidato:

Martedì: giudizio della Sala Stampa, Tv e Web

Mercoledì e giovedì: Televoto + Giuria delle Radio

Venerdì cover: votazione di tutte le giurie

Alla fine di ogni serata, la linea passerà a Nicola Savino e alla squadra del DopoFestival.

L’ultimo Festival di Carlo Conti

Carlo Conti ha confermato che il 2026 sarà il suo ultimo Sanremo: “Voglio dire, quando arrivi a cinque sono già abbastanza. Va bene anche che ogni tanto ci sia questa alternanza, portare idee nuove, entusiasmo nuovo, sonorità nuove. È una delle forze del Festival che ha periodicamente questi cambi di passo”.

La sua esperienza alla guida del Festival si chiude con cinque edizioni. Per il 2027 si parla di Stefano De Martino come possibile nuovo conduttore, ma per ora l’attenzione resta su questa ultima conduzione.

La dimensione personale del Festival

Nel corso dell’intervista, Conti ha raccontato anche la sua routine durante la settimana sanremese: “Come finisco vado subito in albergo, riesco ad addormentarmi immediatamente e la mattina mi sveglio. Magari non sono otto ore ma sette e me le dormo tutte di filata. Per me ora inizia la parte divertente: è la punta dell’iceberg, perché il lavoro fatto in questi mesi finalmente lo condividi col pubblico. È la parte più rilassante e più entusiasmante. Mio figlio Matteo verrà qui per una settimana, è felicissimo solo perché non andrà a scuola. Ma si è raccomandato: non gli devo presentare nessuno dei cantanti, è molto distaccato da questo… credo che andrà a pescare”.

PrimaFestival e scenografia

Ad accompagnare il percorso musicale:

PrimaFestival con Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi

DopoFestival con Nicola Savino

Scenografia firmata da Riccardo Bocchini

FAQ

A che ora inizia Sanremo 2026?

Intorno alle 20:40/20:50 dopo il Tg1.

A che ora finisce?

Oltre l’una nelle serate con 30 Big.

Questa è l’ultima edizione di Carlo Conti?

Sì, ha confermato che sarà la sua quinta e ultima.

Quando va in onda la finale?

Sabato 28 febbraio 2026.