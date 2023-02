Sopra il lago Huron, al confine con il Canada

Un altro “oggetto non identificato” è stato abbattuto negli USA su ordine del presidente Joe Biden, stavolta sopra il lago Huron, uno dei più grandi dell’America settentrionale.

Secondo alcuni funzionari statunitensi, si tratterebbe dello stesso oggetto rintracciato nel Montana e monitorato dal governo. Notizia confermata anche dal primo Ministro canadese Justin Trudeau.

L’abbattimento è avvenuto dopo che oggetti simili in Alaska e in Canada sono stati abbattuti perché volavano ad altitudini che rappresentavano una minaccia per gli aerei commerciali. Si tratta del quarto oggetto individuato e abbattuto sul territorio americano negli ultimi otto giorni.

Si è appreso che l’abbattimento è stato operato da un caccia F-16 dell’esercito statunitense che ha lanciato un missile aria-su un oggetto volante ”ottagonale” vicino a siti militari nel Michigan, sopra il lago Huron. Così il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, sottolineando di essere ”lieta di annunciare che è stato rimosso rapidamente, in modo sicuro e protetto”.

Il Pentagono ha spiegato che l’oggetto aveva viaggiato vicino a siti militari statunitensi e ha rappresentato una minaccia per l’aviazione civile, oltre ad essere un potenziale strumento di sorveglianza.

“No alieni”

Il Pentagono ha precisato che “non ci sono indizi di presenza di extraterrestri o attività extraterrestri legate all’avvistamento degli oggetti volanti non identificati abbattuti in questi giorni dalle forze aeree americane”. La precisazione dopo alcune dichiarazioni da parte di alti esponenti delle forze aerospaziali, che non hanno escluso l’ipotesi degli “alieni”.