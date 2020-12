Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca sono genitori da due mesi di Blu Jerusalema. Per la coppia, però, è arrivata un brutta notizia, comunicata dallo stesso imprenditore 53enne su Instagram:

«Con tanto amore vogliamo condividere la storia della nascita della nostra Blu Jerusalema. Siamo molto felici che finalmente la incontriate. Blu è nata con una palatoschisi».

Vacchi ha proseguito: «Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono andati a nostra figlia, ma allo stesso tempo alle famiglie che hanno vissuto la stessa situazione, poiché questo accade a 1 bambino su 700. Abbiamo la fortuna di avere una grande squadra medica per la nostra bambina e che a tempo debito potrà procedere con l’intervento chirurgico e aiutarla così a vivere una vita del tutto normale».

«Ma questa non è la situazione in cui si trovano molte famiglie – ha concluso Vacchi – ed è per questo motivo che abbiamo deciso di cogliere questa opportunità per diffondere consapevolezza e sostenere fondazioni come @operationsmile che si occupano di aiutare le famiglie in questa condizione».

