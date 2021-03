L’annuncio è stato dato sui social il “16 marzo”

Achille Lauro il nuovo singolo è Marilù

Il significato della canzone è stato spiegato in poche righe dallo stesso cantautore sui social:

“Marilù fuori il 19 marzo”, ha annunciato il cantante, reduce dal Festival di Sanremo in cui ha portato i suoi 5 “quadri”. “Prima dell’uscita del mio album voglio condividere con voi questo pezzo di me. La storia di Marilù”.

Di seguito il suo post:

Achille Lauro: il nuovo album è Lauro

Il nuovo disco di Lauro è atteso nelle prossime settimane. Già in questi giorni l’artista ha ufficializzato la tracklist, che prevede al suo interno sia lo scorso singolo, Solo noi, cantato anche a Sanremo, sia la già attesissima Marilù.

Ecco le tredici canzoni della tracklist completa:

1 – Prequel

2 – Solo noi

3 – Latte+

4 – Marilù

5 – Lauro

6 – Come me

7 – Femmina

8 – A un passo da Dio

9 – Generazione X

10 – Barrilete cosmico

11 – Pavone

12 – Stupide canzoni d’amore

13 – Sabato sera

Intanto non si spengono le polemiche relative alla partecipazione dell’ex trapper a Sanremo, con tanto di denunce arrivate da più parte. Non solo da Maurizio Gasparri, che si è sentito chiamato in causa senza permesso e in maniera decontestualizzata, ma anche da alcuni militari che hanno gridato al vilipendio alla bandiera per quanto fatto dall’artista in una delle sue esibizioni.