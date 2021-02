L'anticipazione arriva nelle Stories di Instagram ed è "Dedicata alla mia generazione"

C’era da aspettarselo. Achille Lauro sta per tornare nel mondo della discografica con il suo nuovo singolo “Siamo Noi”. Questo uscirà il prossimo venerdì, 19 febbraio, su tutte le piattaforme di streaming musicale. Ospite fisso del prossimo Festival di Sanremo. L’estroverso cantante romano in effetti ha anticipato che la sua partecipazione alla kermesse sarà :

“Qualcosa di mai visto prima: qualcosa che parlerà di me ma anche della storia di tutti noi”.

L’anticipazione arriva nelle Instagram Stories, “Dedicata alla mia generazione”, ed è accompagnata da un video molto suggestivo e notturno, ambientato in una periferia, tra le persone che la abitano e un campo di calcetto.

Achille Lauro verso Sanremo 2021

Dal 2 al 6 marzo vedremo Achille Lauro come ospite fisso in tutte e cinque le serate, insieme ad Ibrahimovic, sul palco della 71esima edizione del Festival di Sanremo, condotto e diretto per la seconda volta da Amadeus. Un palcoscenico che Lauro conosce ‘come le sue tasche’ dopo la partecipazione alla gara, tra i Big, nel 2019 con Rolls Royce e nel 2020 con Me ne frego insieme a Boss Doms.

“Sanremo stesso mi ha permesso di esprimere la mia arte dal 300 per cento e di portare in scena un ideale più che uno spettacolo. Porterò qualcosa di mai visto prima. Sarà un viaggio attraverso cinque quadri in cui tornerò con la mia follia”, ha dichiarato Lauro in un video mostrato durante la conferenza di Sanremo 2021.

Un anno fa, infatti, Achille Lauro ha cantato il brano “Me ne frego” in gara a Sanremo, dando inizio a una raffica di canzoni: nei mesi successivi sono usciti i singoli “16 marzo”, “Bam Bam Twist”, “Maleducata” e “Jingle Bell Rock” featuring Annalisa, oltre agli album “1990” e “1920” con The Untouchable Band.