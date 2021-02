"L'ho già detto a Fiorello: se mi dovessi contagiare, lo faresti tu da solo"

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del 71esimo festival di Sanremo, confermato dal 2 al 6 marzo.

Il sindaco della città Alberto Biancheri

“E’ un momento particolare. Stiamo valutando i protocolli sanitari al di fuori dell’Ariston per garantire tutto in sicurezza. Non blinderemo la città ma ci saranno controlli. Abbiamo rinunciato agli eventi collaterali per la sicurezza sanitaria anche se comporterà disagi economici”.

– Il PrimaFestival quest’anno avrà la conduzione di Giovanni Vernia, affiancato da Giovanna Civitillo e Valeria Graci. Andrà in onda dal 27 febbraio per otto puntate. La trasmissione si terrà all’interno del Teatro Ariston (nelle precedenti si teneva in uno studio adibito fuori).

– Ci sarà il Dietrofestival, una finestra sul dietro le quinte della trasmissione visibile su Raiplay.

Anche Fiorello alla conferenza stampa

“Sono felicissimo di esserci ma assicuro che se Amadeus risultasse positivo non condurrò al suo posto come lui vorrebbe! In passato ho già fatto uno spettacolo senza pubblico perché nessuno è venuto a vedermi, tranne due fan: parlavo col palcoscenico, con i faretti e con le sedie. Propongo un omaggio a Little Tony per celebrare i suoi 80 anni e vorrei entrare in uno dei quadri di Achille Lauro”.

Amadeus “direttore del Festival” dice in conferenza stampa

Questo sarà un Festival unico e speriamo che resti tale sperando nella normalità nel 2022. Abbiamo trovato un equilibrio tra le 75 pagine del protocollo e lo show sostenuti dalla certezza che a casa la gente vorrà distrarsi per cinque sere e dunque dobbiamo dargli altrettante serate di divertimento. Sono pure sicuro che da marzo in poi ci sarà uno spiraglio. La musica non si ferma mai. Al mio fianco oltre a Fiorello, mio amico da 35 anni che illumina tutto ciò che ha intorno, ci saranno Ibrahimovic, un grande campione che appartiene non a una squadra ma allo sport, e Achille Lauro, vero performer che ogni sera ci racconterà un quadro

Parla anche degli ospiti della 71esima edizione del Festival di Sanremo

Ci sarà Ornella Vanoni nella serata finale che alla sua età è in classifica con un disco e vorrei coinvolgere nella conduzione. Aggiungo i Negramaro e Alessandra Amoroso. Loredana Berté non posso confermarla ma è un desiderio. Jovanotti se vorrà venire a trovare due vecchi amici a Sanremo troverà la porta aperta. Adriano Celentano? Ogni nome è legato a una idea e dietro c’è un lavoro di mesi quindi confermo che un incontro con lui e Roberto Benigni c’è stato e siamo in attesa della risposta, mi auguro che sia positiva per regalare agli italiani un altro momento indimenticabile.

Anche il direttore di Raiuno Stefano Coletta e’ intervenuto

Siamo al lavoro da mesi per l’edizione definita la 70 più­ 1, come se ci fosse una sospensione. Ora il nostro intento è che questo rito collettivo possa essere se non il Festival della rinascita almeno quello della consapevolezza. L’intrattenimento è l’elemento che riempie la solitudine creata dal Covid.

Radio2 è la radio ufficiale del Festival.

Quest’anno la giuria demoscopica, la giuria della sala stampa e l’orchestra voteranno tramite applicazione per smartphone. La sala stampa sarà allestita al Casinò di Sanremo.