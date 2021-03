Addio Claudio Coccoluto: il dj è morto dopo una lunga malattia

Dolore e sconcerto nel mondo della musica e del clubbing

Si è spento all’età di 59 anni. Conosciuto in Italia e in tutto il mondo per il suo talento alla consolle.

Claudio Coccoluto è morto dopo una lunga malattia

L’artista, 59 anni, si è spento all’alba di martedì nella sua casa di Cassino, dopo aver lottato per una anno contro la malattia. Era considerato tra i giganti della consolle non soltanto in Italia, ma sulla scena internazionale

E’ morto circondata dall’affetto della sua famiglia quello che la moglie Paola e i figli Gaia e Gianmaria non gli hanno mai fatto mancare nei suoi 59 anni tutti passati sulla cresta dell’onda. Artista di caratura internazionale Claudio Coccoluto è morto all’alba di martedì nella sua abitazione di Cassino.

Addio Claudio Coccoluto

Tra i primi a volergli rendere omaggio il socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino (insieme avevano fondato il Goa , 25 anni di storia nella Capitale, unico club in Italia a finire nelle classifiche dei migliori al mondo):

«Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me».

Tra le sue performance più famose si ricorda quella al Sound Factory Bar di New York. Coccoluto ha lavorato come dj in tutto il mondo e si ricorda anche la sua collaborazione con Radio Deejay, dove ha condotto il programma “C.o.c.c.o.”.

Così lo ricorda oggi Linus: in un post sul suo profilo Instagram

“In ogni mestiere ci sono quelli bravi, quelli molto bravi, e i fuoriclasse. Claudio era uno di questi. Felice di esserti stato amico, spero finalmente tu sia sereno”. Parole di affetto anche da Dj Albertino: “Grande tristezza per la scomparsa di Claudio. Amico e grande maestro della consolle”.

Originario di Gaeta, il dj combatteva da anni la sua battaglia contro la malattia che lo aveva provato ma non aveva mai rallentato la sua musica, la voglia di esportare le sue sonorità in ogni parte del mondo.