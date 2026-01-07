È morta Raffaella Bragazzi

Quante volte una voce può diventare parte della memoria collettiva senza mai mostrarsi in volto? La risposta arriva dalla televisione italiana degli anni Ottanta e Novanta.

È morta, all’età di 65 anni, Raffaella Bragazzi, storica voce fuori campo di Ok, il prezzo è giusto, uno dei quiz più amati e longevi della televisione italiana.

La notizia è stata resa pubblica da Iva Zanicchi attraverso un messaggio condiviso sui social, che ha rapidamente fatto il giro del web e ha riportato alla mente di molti telespettatori un’epoca precisa della TV generalista.

L’annuncio della scomparsa sui social

A dare l’annuncio è stata proprio Iva Zanicchi, storica conduttrice del programma, che ha ricordato la collega con parole semplici e cariche di affetto. “Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok il Prezzo è giusto. Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella”. Il messaggio, accompagnato da una fotografia di Raffaella Bragazzi, ha raccolto in poche ore numerosi commenti di cordoglio e testimonianze di affetto da parte di colleghi e telespettatori.

La cantante e conduttrice, che ha guidato il quiz per tredici stagioni, ha voluto così rendere pubblico il suo saluto a una professionista che per anni ha condiviso con lei lo stesso percorso televisivo, anche se sempre dietro le quinte.

Chi era Raffaella Bragazzi

Raffaella Bragazzi era nata nel 1959 a La Spezia. Aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo all’inizio degli anni Ottanta, in un periodo di grande fermento per la televisione privata e per le emittenti internazionali attive in Italia.

Le sue prime esperienze professionali si erano svolte tra Telemontecarlo e Radio Monte Carlo, realtà che in quegli anni rappresentavano un importante laboratorio per nuovi linguaggi televisivi e radiofonici.

Fin dall’inizio, Bragazzi aveva dimostrato una particolare attitudine per il ruolo di annunciatrice e conduttrice, mettendo al centro la voce come strumento principale di comunicazione.

Le prime esperienze tra televisione e radio

Nel corso degli anni Ottanta, Raffaella Bragazzi aveva condotto diversi programmi sportivi, tra cui A tutto calcio e Il calcio è di rigore, format seguiti da un pubblico appassionato e trasversale. Parallelamente, aveva lavorato anche in radio, dove era stata al timone di spazi dedicati alla musica, affinando ulteriormente quella capacità di modulare il tono e il ritmo della voce che sarebbe poi diventata il suo tratto distintivo.

La svolta con Ok, il prezzo è giusto

Il punto di svolta nella carriera di Raffaella Bragazzi arriva nel 1983, quando viene scelta come voce ufficiale di Ok, il prezzo è giusto, allora condotto da Gigi Sabani.

Il programma, versione italiana del format statunitense The Price Is Right, era destinato a diventare uno dei quiz più popolari del palinsesto, grazie a un mix di gioco, spettacolo e partecipazione del pubblico.

All’interno della trasmissione, Raffaella Bragazzi ricopriva il ruolo di voce fuori campo: annunciava il conduttore, presentava i concorrenti, descriveva i prodotti e introduceva i premi. Un ruolo fondamentale, anche se invisibile, che contribuiva in modo determinante al ritmo e all’identità del programma.

Sedici anni dietro le quinte

Raffaella Bragazzi ha mantenuto il ruolo di voce di Ok, il prezzo è giusto per sedici anni, dal 1983 al 1999. Durante questo lungo periodo, ha affiancato per tredici stagioni Iva Zanicchi, diventata dal 1986 la padrona di casa del programma.

La sua assenza è stata limitata a pochi mesi nel 1998, quando si era allontanata temporaneamente dalla trasmissione per maternità. Per il pubblico, quella voce era diventata un elemento imprescindibile dello show, tanto da essere riconoscibile fin dalle prime parole pronunciate all’inizio di ogni puntata. L’ultima puntata con la voce di Raffaella Bragazzi risale al 25 giugno 1999.

Il dopo Ok, il prezzo è giusto

Dopo l’uscita di scena di Raffaella Bragazzi, il ruolo di voce fuori campo del programma venne affidato prima a Matteo Zanotti e successivamente ad Alessandro Rigotti. Una successione che ha segnato simbolicamente la fine di un’epoca per il quiz, già profondamente legato all’immaginario degli anni Novanta. Nonostante il cambio di voce, per molti telespettatori il timbro di Raffaella Bragazzi è rimasto quello più immediatamente associato al programma.

Il legame con Iva Zanicchi

Il rapporto professionale tra Raffaella Bragazzi e Iva Zanicchi è sempre stato caratterizzato da stima reciproca e collaborazione silenziosa.

Nel 2021, a distanza di anni dalla fine dell’esperienza televisiva comune, la voce di Ok, il prezzo è giusto era tornata a interagire con Zanicchi durante un collegamento telefonico nel corso della trasmissione D’Iva. Un momento che aveva emozionato il pubblico, riportando alla luce un legame costruito nel tempo e rimasto vivo anche lontano dalle telecamere.

