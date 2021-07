Addio a Raffaella Carrà, i ricordi di Al Bano, Massimo Giletti e Lorella Cuccarini

05/07/2021

Al Bano, a LaPresse, ha ricordato Raffaella Carrà, scomparsa oggi all’età di 78 anni: «Quando arriva la signora morte finisce quel senso di festa che c’è intorno», ha detto l’artista pugliese. «Purtroppo non la vedevo da due anni. Tutti i nostri incontri – ha ricordato – sono sempre stati piacevoli, abbiamo sempre lavorato bene insieme. Negli anni ’70 io lavoravo molto in Spagna, Boncompagni mi chiamò e mi chiese se potevo aiutarlo a farla entrare nel mercato spagnolo. Così con il mio impresario ci attivammo, lei arrivò in Spagna e anche lì ebbe il successo straordinario che tutti conosciamo, poi anche in Sudamerica». Massimo Giletti, conduttore, ha affermato: «Mai conosciuto una donna così vitale: perfetta antitesi della morte. Ciao immensa Raffaella». E Lorella Cuccarini su Twitter: «Non è possibile… Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella». Piero Pelù: «Raffa, Raffina… ci hai lasciati a bocca aperta ancora una volta. Parlando con J-Ax ora ci siamo detti ‘com’è possibile, sembrava immortale…’ ma pensandoci bene tu immortale lo sei davvero e rimarrai sempre con noi sorridente, solare, curiosa, attenta a tutto e a tutti, sincera, sexy, amorosa. Sei la nostra fata, la nostra Trilly, la nostra icona. Mi unisco al coro di chi ti ama e ti portera’ sempre nel suo cuore. #RaffaellaCarrà».

