Negli Stati Uniti d'America

Un volo della United Airlines diretto da Houston ad Amsterdam è stato deviato verso Chicago a causa di un passeggero turbolento in business class, che ha causato l’interruzione del volo perché il menù che voleva non era disponibile.

La vicenda

Il volo è decollato alle 16:20 ora locale di Houston domenica scorsa, 9 luglio, ed era nello spazio aereo di Chicago due ore dopo il decollo.

Come riportato sul Guardian, un esperto di aviazione ha pubblicato su Twitter comunicazioni interne della United che riferivano di un “passeggero disturbatore a bordo” e di un livello di minaccia pari a uno, il livello più basso. In un altro tweet, ha riferito che il passeggero si era infuriato per la scelta del pasto.

In una dichiarazione al Guardian, United Airlines ha affermato: “Il volo United 20 dall’aeroporto George Bush Intercontinental ad Amsterdam è stato deviato all’aeroporto internazionale di O’Hare e atterrato in sicurezza a seguito di un disturbo causato da un passeggero. Le forze dell’ordine hanno fatto scendere il passeggero dall’aereo. Il velivolo ha poi proseguito per Amsterdam”.

Secondo il noto sito Flightrader24, il volo è atterrato poco più di tre ore dopo l’orario previsto, intorno alle 12:30 ora locale ad Amsterdam. Il tempo di volo totale tipico per il viaggio era di nove ore e 30 minuti.

A proposito del menù

Sebbene non sia chiaro esattamente quale pasto abbia causato l’irritazione del passeggero turbolento, a quelli della business class di solito vengono offerti un pasto completo a tre portate, oltre ad altre opzioni di cibo durante il volo.

La compagnia aerea, inoltre, è stata spesso criticata per il fatto che i pasti a bordo non sono tornati ai livelli pre-pandemia e ha annunciato l’anno scorso di avere aggiornato il suo servizio.

Il sito web di recensioni di viaggi Live and Let’s Fly ha riferito, a tal proposito, che i passeggeri in business class che volano da Newark ad Amsterdam avevano la scelta tra costine di manzo, salmone alla citronella o manicotti di ricotta salata e miele selvatico come piatto principale. Un posto in business class solo andata sul volo United da Houston ad Amsterdam costa in genere 6.927 dollari (6.300 euro).

La sanzione per i passeggeri turbolenti

La Federal Aviation Administration può imporre sanzioni ai passeggeri per comportamenti turbolenti, fino a 37.000 dollari per ogni violazione. I passeggeri sono anche soggetti ad accusa penale.