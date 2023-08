L’Italia è attualmente sotto l’influenza di un poderoso anticiclone proveniente dal continente africano, portando con sé una vasta ondata di calore che sta mettendo alla prova la resistenza di gran parte delle regioni italiane. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, questa massiccia incursione di aria calda proveniente dal deserto del Sahara sta portando temperature eccezionalmente elevate, portando il termometro ben oltre la media stagionale.

Temperature Oltre i 38°C e Notte Tropicale

Le previsioni indicano che le temperature raggiungeranno valori estremi, superando abbondantemente i 38°C per almeno cinque giorni consecutivi. Questa intensa ondata di calore sarà accompagnata da un aumento del tasso di umidità, creando condizioni di afa opprimente. Le notti non porteranno refrigerio, poiché le temperature notturne si manterranno costantemente sopra i 22-23°C.

Impatto sulle Regioni Centro-Settentrionali

Le regioni centro-settentrionali d’Italia saranno le più colpite da questa canicola proveniente dall’Africa. Sotto l’influenza dell’anticiclone, città come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Alessandria, Torino, Mantova e Bolzano diventeranno roventi e difficili da sopportare. Le temperature massime giornaliere raggiungeranno facilmente i 37-39°C in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte.

Moderazione al Sud e Possibili Precipitazioni

Nelle regioni meridionali, l’intensità del caldo sarà leggermente attenuata, con temperature massime previste tra i 36°C e i 37°C in alcune zone come il tarantino, il casertano, il siracusano, l’agrigentino e le coste ioniche della Basilicata. In altre zone del Sud, come in molte parti della Calabria e della Sicilia, le temperature si manterranno intorno ai 32-34°C.

Le previsioni meteo non prevedono forti precipitazioni, ad eccezione di qualche occasione sulla Sicilia interna, sul Cilento, sul Pollino e, a partire da giovedì, anche sui confini alpini.

Le Prossime Giornate: Caldo Intenso e Scarse Precipitazioni

Le previsioni per i prossimi giorni suggeriscono un’ulteriore intensificazione dell’onda di calore. Le temperature resteranno elevate e i temporali saranno rari. Ecco come si prevede che si svilupperà il clima: