Lo ha riferito il ministero della Difesa russo

In Italia arriveranno presto otto brigate mobili di medici militari, mezzi speciali per la disinfezione e altre attrezzature mediche. Lo ha annunciato ieri, sabato 21 marzo, il presidente russo Vladimir Putin al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per affrontare l’emergenza coronavirus.

Lo ha riferito il ministero della Difesa russo in una nota. Gli aiuti saranno a bordo di nove velivoli IL-76 e l’operazione è stata discussa dai rispettivi ministri della Difesa, ovvero Serghei Shoigu e Lorenzo Guerini. I voli decolleranno dalla base area militare di Chkalovskij (Mosca) e gli equipaggi addestrati provengono dalle regioni di Pskov, Ulyanovsk e Orenburg.

Il ministro italiano, stando a quanto si legge nella nota citata dai media russi, ha spresso gratitudine alla Russia per la pronta assistenza per contrastare la pandemia globale di coronavirus.

La Russia, al momento, ha riportato 306 casi di contagio, soprattutto concentrati nella regione di Mosca. 53 nelle ultime 24 ore, come riferito dal Centro russo di risposta al coronavirus in un comunicato. Secondo quanto si legge, dall’inizio dell’epidemia sono state ricoverate in ospedale 16 persone: tre di queste sono di nazionalità straniera.