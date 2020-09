È successo negli Stati Uniti d'America

Un alce, dopo essere stato ferito da un cacciatore, lo ha ucciso, incornandolo al collo. È successo a Tillamook, città degli Stati Uniti d’America situata nell’Oregon.

La vittima è il 66enne Mark David, originario di Hillsboro, che sabato scorso, 29 agosto, stava cacciando con l’arco in una proprietà privata quando ha ferito un alce ma, per via del buio, l’animale non è stato subito individuato.

La mattina seguente, David e il proprietario del terreno hanno cercato l’alce e lo hanno nuovamente colpito per finirlo quando lo hanno trovato. L’animale, però, si è scagliato contro il 66enne e lo ha incornato al collo. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’alce è stato abbattuto e la carne è stata donata alla prigione di Tillamook dopo la conclusione delle indagini.

Questo periodo è la stagione della caccia alle alci con l’arco e le frecce ma le autorità raccomandano attenzione perché è anche la stagione dell’amore per questi animali e i maschi sono aggressivi e combattivi per attirare le femmine. La caccia, infine, è consentita nell’Oregon solo su proprietà private, con il consenso del proprietario.