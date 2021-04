si esibirà con la sua band su un palco costruito per l’occasione davanti al Pala Lottomatica di Roma

A – LIVE è la rivoluzionaria piattaforma digitale nata per rompere le barriere e per creare un nuovo universo espressivo, fatto di video immersivi a 360°, audio spazializzato e possibilità innovative di interazione e valorizzazione degli artisti.

Dopo i mega eventi in live streaming: “HEROES”, “BLACK ANIMA: Live from the Apocalypse” dei LACUNA COIL e “Entra in contatto” dei Negramaro

A – LIVE ospita ALESSANDRA AMOROSO!



Stasera, mercoledì 7 aprile, a partire dalle 19.00 Alessandra presenterà live i suoi due nuovi singoli, “Piuma” e “Sorriso Grande”, oltre ad alcuni brani selezionati del suo repertorio.

L’evento è gratuito ed esclusivo per tutti coloro che hanno pre-salvato i brani.

È possibile scaricare l’app mobile A-LIVE al seguente link http://bit.ly/alivemusic

«Siamo molto onorati di questa collaborazione con Alessandra, e del fatto che lei abbia scelto di presentare i suoi nuovi brani e il suo repertorio con un evento digitale e di permettere ai suoi fan di stare insieme grazie alle Feature interattive A-LIVE nonostante le limitazioni dovute alla pandemia. Le emozioni legate alla musica non si devono fermare – racconta Alex Braga, co-fondatore della piattaforma – dobbiamo cercare nuovi orizzonti creativi per creare nuove forme di emozioni sul digitale che è un terreno sconfinato è pronto da esplorare grazie alle nuove tecnologie ed A-LIVE è la piattaforma perfetta per farlo».

Alessandra Amoroso si esibirà con la sua band su un palco costruito per l’occasione davanti al Pala Lottomatica di Roma, palazzo dello sport che numerose volte in oltre 12 anni di carriera ha ospitato i suoi concerti.

Di fronte al palco una serie di macchine per creare un vero e proprio drive-in che ospiterà tutti quei lavoratori dello spettacolo che hanno reso possibile questo evento e che da anni collaborano con Alessandra nella produzione dei suoi show.

A-LIVE nasce da un’esigenza concreta, dalla voglia di reagire.

Questa è la base dell’idea di ALEX BRAGA, musicista d’avanguardia pioniere dell’Intelligenza Artificiale Musicale che ha appena pubblicato l’album “Spleen Machine” per la prestigiosa etichetta berlinese !K7, sviluppata in collaborazione con FABRIZIO CAPOBIANCO, imprenditore seriale della Silicon Valley, Chief Innovation Officer di Minerva Networks e creatore di TokTv, che hanno radunato artisti, tecnologi, investitori per ricostruire la grande magia dei concerti e spingerla oltre i confini dell’immaginazione. Moffu Labs (www.moffulabs.com), un fondo di investitori, consulenti e imprenditori di grande spessore, appassionati di musica e di futuro, supporta i primi sviluppi del progetto, che in breve tempo si guadagna l’appoggio del music business.

A-LIVE è un progetto realizzato con il supporto di Minerva Networks, Mainstreaming, Visionalia, MakerFaireRome The European Edition, del seed venture club Moffu Labs.