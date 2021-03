Per uno come me

Non è mai per sempre

Come non fosse successo mai niente .

Il tour

Archiviata la prima data del nuovo Contatto Tour 2021 i Negramaro tornano live sui palchi d’Italia: 15 città per 18 attesissimi concerti. Una tournée che arriva a due anni di distanza dal grande successo di “Amore che torni tour 2019” che aveva registrato un vero e proprio sold out. Dopo il grande successo del singolo “Contatto”, per cinque settimane consecutive al numero uno in radio e al secondo posto della classifica generale della Top #1 Airplay 2020, Contatto l’album (Sugar) é stato certificato disco d’oro. I Negramaro sono tornati in radio con il nuovo singolo “La cura del tempo”, un’intensa ballad dalla produzione contemporanea che suona già come un “classico” della band.