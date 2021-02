Nessuna data Siciliana, i Fans potranno seguire il primo concerto su LiveNow

I Negramaro tornano nei palazzetti italiani per il Contatto tour 2021

si parte il 7 ottobre da Rimini

tutte le date dei concerti

La pandemia di Coronavirus non allenta la morsa ma è già tempo di pensare al ritorno alla normalità. È così che i Negramaro annunciano il “Contatto tour 2021”, diciotto concerti che li porteranno nei palazzetti di quindici diverse città d’Italia.

Le date del tour dei Negramaro



7 ottobre 2021 Rimini, RDS Stadium – Data Zero

9 ottobre 2021 Torino, Pala Alpitour

12 e 13 ottobre 2021 Roma, Palasport

18 ottobre 2021 Eboli, Palasele

23 ottobre 2021 Reggio Calabria, Palacalafiore

26 ottobre 2021 Napoli, Palapartenope

29 e 30 ottobre 2021 Milano, Forum

5 novembre 2021 Padova, Kioene Arena

9 novembre 2021 Bologna, Unipol Arena

12 novembre 2021 Ancona, Pala Prometeo

13 novembre 2021 Perugia, Palabarton

16 novembre 2021 Firenze, Mandela Forum

20 novembre 2021 Mantova, Grana Padano Arena

23 novembre 2021 Conegliano, Zoppas Arena

26 e 27 novembre 2021 Bari, Palaflorio

Il ‘Contatto tour 2021’ arriva a due anni di distanza dal successo di ‘Amore che torni tour 2019’, che aveva registrato il tutto esaurito.

L’anteprima in streaming

Aspettando l’autunno, però, i Negramaro regaleranno un’anteprima live in diretta streaming. Il 19 marzo si esibiranno a ‘La Lanterna Rome’ con l’evento ‘Primo contatto’. Si potrà seguire la performance su LiveNow.

Acquistare i biglietti di “Contatto tour 2021”



I biglietti per il tour, per il concerto in live streaming ed uno speciale ‘bundle’ scontato per coloro che acquisteranno entrambi sono disponibili sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket dalle 11 del 9 febbraio. Su LiveNow si potranno acquistare solo i biglietti per il concerto in streaming.

Una presale sarà riservata agli iscritti del fanclub (https://luforum.negramaro.com/) per 48 ore a partire dalle 10 di sabato 6 febbraio. Gli iscritti alla piattaforma My Live Nation potranno accedere alla presale dalle 10 dell’8 febbraio per 24 ore.