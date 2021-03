IL PRELUDIO DEL LORO RITORNO DAL VIVO IN DIRETTA DA “LA LANTERNA ROME”

Negramaro saranno protagonisti di uno speciale concerto in streaming, che sarà in diretta in esclusiva su LIVENow venerdì 19 marzo alle ore 21:00.

Negramaro: in anteprima streaming su Livenow “Primo Contatto”

Lo show in streaming dal titolo “Primo Contatto” sarà un evento complementare al tour dal vivo, annunciato alcune settimane fa e che partirà il prossimo autunno. Il concerto sarà trasmesso su LIVENow in diretta dalla prestigiosa venue “La Lanterna Rome”, che ospiterà per la prima volta un grande spettacolo dal vivo.

I biglietti sono in vendita al prezzo di € 10,90 su LIVENOw, € 10,90 su Ticketmaster/Vivaticket/ Ticketone e a € 5,35 su Ticketmaster/Vivaticket/ Ticketone in Bundel con il biglietto del “Contatto Tour 2021” (acquisto unico).

CONTATTO è il decimo album della loro carriera costellata da Dischi di Diamante e Dischi Multiplatino, prima band italiana ad aver suonato allo Stadio San Siro e all’Arena di Verona e con collaborazioni internazionali tra cui quelle con OneRepublic e Dolores O’Riordan.

“Primo Contatto tour 2021”

LIVENow è una piattaforma per eventi live che fornisce soluzioni pay-per-view flessibili e che cerca di far vivere alle persone l’esperienza e l’emozione degli eventi dal vivo in un modo nuovo ed entusiasmante. Rendendo ogni evento memorabile dal punto di vista scenografico, LIVENow si è distinta per aver portato in dimensione streaming artisti di fama internazionale del calibro di Dua Lipa, con il suo Studio 2054, e i Gorillaz, con Song Machine Live. Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili sul sito di LIVENow.

Tra le novità, LIVENow offre la possibilità di rivedere Dua Lipa “Studio 2054”, lo stravagante concerto in streaming che ha raccolto ben oltre cinque milioni di spettatori in tutto il mondo. Insieme al concerto è disponibile il documentario “The Story Behind The Show”, un tuffo dietro le quinte di questo rivoluzionario evento musicale, che include filmati di backstage mai visti prima e interviste inedite a Dua Lipa, Angèle, The Blessed Madonna, Elton John e altri.

LIVENow

