Sarà fuori il 7 aprile il nuovo singolo di Alessandra Amoroso, salentina doc che fa impazzire i fan sui social postano un piccolo assaggio del brano con la sua voce inconfondibile.

“Più di un anno fa ho avuto la possibilità di esprimermi tramite la scrittura e raccontarmi attraverso la mia arte che però poi ho dovuto chiudere in un cassetto” inizia così il lungo post che accompagna la foto nel quale la cantante salentina spiega cosa c’è dietro il nuovo singolo. “Più di un anno fa ho avuto la possibilità di farlo con delle persone davvero speciali; alcune sono entrate da poco a far parte della mia vita invece altre già esistevano da anni e anni. Si sono sedute accanto a me quel giorno, con la voglia di esserci, di supportarmi accomodando il mio istinto e le mie sensazioni” ha aggiunto Amoroso ultimando con: “PIUMA è il mio racconto per voi di questa mia vita fatta di amore e musica”.