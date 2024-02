Dramma in provincia di Alessandria

Dramma alla stazione di Felizzano, in provincia di Alessandria, dove alle 7.15 di stamattina un 17enne è stato investito da un treno che stava partendo. Indagano le forze dell’ordine, inutili i soccorsi del 118.

Stando alle prime informazioni, il minore era arrivato in Piemonte non accompagnato. Sul caso indaga la Polizia Ferroviaria.

Secondo alcuni testimoni, sembra che il ragazzo fosse in ritardo e abbia attraversato i binari per raggiungere un altro convoglio invece di utilizzare il sottopasso.

Luca Cerri, sindaco di Felizzano, ha, infatti, dichiarato che “l’esatta dinamica di quanto accaduto non si conosce ancora, ma non si escluderebbe che stesse andando a scuola e forse fosse in ritardo”.

Si registrano disagi e interruzioni per i treni della linea Torino – Genova. Naturalmente, il treno che ha investito il 17enne è rimasto fermo per consentire gli accertamenti del caso disposti dall’autorità giudiziaria.

Si è appreso che il giovane, dopo una breve permanenza nella comunità per i minori, proprio di Felizzano, era stato affidato a una famiglia.

