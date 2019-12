L'aneddoto shock dell'amato chef italiano.

Alessandro Borghese è senza dubbio uno degli chef più amati della televisione. Il suo Quattro Ristoranti, in onda su Sky Uno e su TV8, è ormai un programma cult e finanche in Spagna ne esiste una versione.

Intervistato di recente da Repubblica, Borghese, 43 anni, ha rivelato un aneddoto ‘scioccante’ della sua vita privata: ha scoperto da poco di avere un figlio. Il figlio dell’attrice Barbara Bouchet è già papà di Arizona e Alexandra, avute dalla moglie Wilma Olivero ma ora ecco ‘spuntare’ un terzo figlio, che non ha mai conosciuto, nato da una storia precedente al matrimonio.

«Me ne occupo dal punto di vista legale – ha raccontato Borghese sul figlio nato nel 2006 – Non l’ho mai visto, non ho una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno», spiegando che «prima di sposarmi non ero mai stato fidanzato e diciamo che ero un po’ ‘sportivo’».

Sulla sua storia attuale, invece, lo chef ha raccontato che «quando ho conosciuto Wilma avevo 32 anni. Lei lavorava in un’azienda che cercava un giovane chef per lanciare un videogioco sulla cucina. Mi chiamò questa signorina Wilma. Dopo sei mesi ci siamo sposati. Fu colpo di fulmine. Lei era già fidanzata, si doveva sposare. Ho fatto un ‘furto’».

La proposta di matrimonio, tra l’altro, è avvenuta in cielo: «Eravamo su un aereo e stavamo attraversando una turbolenza e vedendo dei posti liberi le chiesi: ci spostiamo? In tutta risposta lei mi saltò addosso, iniziò ad abbracciarmi e a urlare Sì! Sì! Perché aveva capito ci sposiamo?».

Infine, Borghese ha criticato la tendenza di fotografare i piatti al ristorante per pubblicarli su Instagram: «Che palle! Arriva il piatto, si inizia a fotografare e nel frattempo la salsa si slega, il piatto si fredda… Poi lo assaggiano e, iniziano a recensire ‘buono però è un po’ tiepido’: grazie al ca**o sei stato cinque minuti a fare foto!».