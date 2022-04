Tra i due ci fu una storia d'amore

Giorgia ha ricordato il cantautore Alex Baroni, morto a Roma in un incidente stradale il 13 aprile 2002. L’artista su Twitter ha scritto: “20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente. #Alexbaroni”.

Tra Giorgia e Alex Baroni c’è stata una storia d’amore cominciata nel 1997 e finita nel 2001. L’artista, in un’intervista di qualche tempo fa, ha detto: “Avrei voluto morire anch’io con lui. Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dire erano ancora tante, troppe… Non mi rassegnavo”.

Giorgia, nel corso della sua carriera, ha dedicato a Baroni vari brani, come Gocce di memoria, Marzo e Per sempre. Sempre Giorgia, el 2019, in un’intervista a Verissimo, rivelò che Baroni aveva da poco intrapreso una nuova relazione, tenendo però segreta l’identità dell’ultima compagna del cantante.

Alex Baroni si spense all’ospedale Santo Spirito di Roma. Si trovava a bordo della sua motocicletta quando, percorrendo la circonvallazione Clodia, fu investito da un’automobilista che stava effettuando una manovra. Il cantautore morì tre settimane dopo l’incidente. Aveva 35 anni. Il funerale si svolse a Milano, due giorni dopo il decesso, in forma privata. Baroni è stato sepolto nel Cimitero di Greco, nel capoluogo lombardo.

Riguardo all’incidente, nel giugno 2007 l’automobilista coinvolto nell’incidente fu scagionato dall’accusa di omicidio colposo e assolt. Il giudice monocratico Ludovica Cirolli stabilì, infatti, che la manovra dell’automobilista era lecita e che Baroni stava procedendo a velocità troppo elevata e senza aver allacciato il casco, imputando quindi a lui la responsabilità del sinistro.