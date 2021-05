Così Alice Breuer, social influencer di 17 anni

Ha detto che non ha più senso andare a scuola.

Si chiama Alice Breuer, ha 17 anni ed è originaria di Milton Keynes, nel Regno Unito. Sostiene di guadagnare 10mila sterline al giorno su TikTok, ovvero circa 11mila e 600 euro.

L’adolescente ha raccontato di avere cominciato a realizzare video sul social media per ‘ammazzare il tempo’ durante la pandemia. Adesso, però, la sua giovane vita è già cambiata.

Alicia è diventata virale con la parodia di Teenage Dream, il singolo di Kate Perry. Un’agenzia di talenti l’ha scovata lo scorso luglio e ora si sta occupando di lei.

I suoi compensi, come riportato dal Mirror, provengono dalla promozione di brand di moda e cosmetici, tra cui Lancome, Urban Outfitters, Boohoo, Benefit, Fenty Beauty e Bershka.

Attualmente, Alicia ha un seguito di 198mila follower su Instagram e 755mila su TikTok.

Parlando al Mirror, la ragazza inglese ha spiegato che questo suo nuovo modo di fare i soldi ha cambiato i suoi obiettivi a breve termine: «Mi ha dato qualcosa da fare durante la pandemia quando non studiavo. Adesso sono in grado di guadagnare anche 10mila sterline in alcuni giorni. Mi sto concentrando sui video, non ha senso che io vada all’università. La maggior parte dei miei video si sincronizza con la musica. Nessuno di essi richiede troppo tempo, a volte anche solo un’ora».

Alicia, infatti, è specializzata nella creazione di video con la sincronizzazione labiale e clip di transizione in cui cambia vestito in una frazione di secondo usando trucchi di editing.