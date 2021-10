AZ1586, decollato da Roma e atterrato a Cagliari

Atterrato ieri notte a Fiumicino l’ ultimo volo di Alitalia .

. La compagnia aerea di bandiera ha cessato l’attività dopo 74 anni.

Sui social media il messaggio commovente della hostess ai passeggeri.

Ieri notte, all’aeroporto di Fiumicino, Roma, è atterrato l’ultimo volo di Alitalia, l’AZ1586, proveniente da Cagliari.

Tutto l’equipaggio ha salutato, uno per uno, i passeggeri. E ci sono state molte foto e tanti ‘in bocca al lupo’ rivolti ai piloti e agli assistenti di volo. I lavoratori di terra e gli addetti di rampa hanno anche donato delle rose aalle hostess.

Attendendo l’ultimo volo della sua storia di 74 anni, il sindaco Esterino Montino, con indosso la fascia tricolore, ha dato all’aeroporto Leonardo da Vinci il ‘saluto simbolico’ dell’amministrazione e della città di Fiumicino alla compagnia di bandiera.

«Continueremo a batterci per le migliaia di lavoratrici e lavoratori Alitalia che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro – ha detto il sindaco- Ho chiesto al personale Alitalia di incontrare l’equipaggio ma non mi è stato permesso in quanto il loro percorso di uscita era diverso da quello dei passeggeri. Lo scopo era esclusivamente quello di salutare loro e con loro tutto il personale, oltre 10 mila lavoratori della compagnia, per l’egregio lavoro svolto in questi lunghi anni di vita della compagnia di bandiera ed esprimere la solidarietà ma anche il rammarico dell’amministrazione per la fine della compagnia».

Sui social media è stato anche condiviso il video della chiamata all’imbarco all’aeroporto di Cagliari: l’annuncio commosso di una lavoratrice di Alitalia che ha ringraziato i presenti «per averci accompagnato in questi 74 anni, oggi è l’ultimo volo di Alitalia, grazie di cuore per avere volato con noi e per averci dato fiducia. Voglio avere io l’onore per fare l’annuncio per quest’ultimo volo».

IL VIDEO