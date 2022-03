Allarme per una tigre nel parco, arriva la polizia ma è di peluche

Stanislao Lauricina di

24/03/2022

“C’è una tigre nel parco”! Scatta l’allarme, ma… Quando al centralino della polizia è arrivata la chiamata di un cittadino spaventato che avvisava della presenza di una tigre in un giardino pubblico, gli agenti del dipartimento di Oldham, vicino a Manchester, in Inghilterra, sono intervenuti immediatamente. La pericolosissima belva era accovacciata sotto un albero, probabilmente acquattata nell’ombra, in agguato e pronta a scattare contro qualche ignara preda. Una tigre in peluche La tigre, nel parco, insomma, c’era davvero, ma come i poliziotti hanno potuto accertare quasi subito, era un grosso pupazzo di peluche, noto in Inghilterra come Tony the Tiger, che qualcuno avrà buttato e che qualche buontempone ha sistemato proprio lì per fare uno scherzo di dubbio gusto. In tanti caduti nella trappola E c’è chi è caduto nella trappola, ha visto da lontano la sagoma del felino e, comprensibilmente si è ben guardato dall’avvicinarsi per controllare, prima di chiamare la polizia. O, magari, il simpaticone che ha lasciato il peluche e quello che ha lanciato l’allarme sono la stessa persona. Chissà? Nel post con cui la polizia di Oldham ha reso noto il curioso episodio non si dice. C’è, però una ironica chiosa con il commento rilasciato dalla tigre agli agenti: “Sono grrrande”. Humour britannico….

