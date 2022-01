Allenare… la mente attraverso l’arte: i benefici fin da piccoli

Gianfranco Modica

11/01/2022

L’arte e la cultura possono esser utilizzati per allenare la mente dei bambini, allontanando i rischi dovuti a un uso eccessivo di dispositivi tecnologici. Grazie all’arte e alle attività culturali è invece possibile allenare la mente dei bambini fin dalla primissima infanzia beneficiando di una serie di vantaggi a livello intellettivo. I rischi dell’iperconnesione sui piccoli Con la crescita dell’esposizione dei più piccoli a schermi di tv, tablet, smartphone, pc sono cresciuti anche disturbi di apprendimento. La difficoltà a concentrarsi è cresciuta anch’essa negli ultimi decenni, denunciano i pediatri. Sono altrettanto frequenti tutte le patologie che colpiscono la vista. I rischi sono quelli collegati a una mente che non è più in grado di usare al meglio il suo potenziale. Oggi tutti usano lo smartphone e i motori di ricerca per trovare risposta ai quesiti più disparati, dimenticando di cercare prima di ricordarlo da sé. Inoltre, spesso poi non si memorizza l’informazione, tanto la prossima volta ci sarà nuovamente il cellulare a portata di mano. È sicuramente comodo, certo, e non va demonizzato troppo visto che queste tecnologie rappresentano il futuro. Tuttavia, questo comportamento rischia di prendere una cattiva a abitudine, cioè non usare più l’area del cervello necessaria per memorizzare e imparare a memoria. I benefici della creatività e dell’arte per i bambini Proprio come i piccoli si allenano a nuoto, danza, basket o calcio, ci si deve preoccupare di allenare anche la mente. Ma come? Dare stimoli grazie ad attività artistiche e culturali ha dimostrato ottimi risultati secondo gli studi condotti negli ultimi decenni. Usare le mani sviluppando la creatività del bambino coinvolge più aree del cervello, fondamentale fin dalla primissima infanzia. Arte e cultura hanno il beneficio di stimolare la fantasia dei bambini, sostengono gli esperti. Riscoprire giochi e attività manuali, tralasciando per un attimo tablet e smartphone, è una delle mission degli educatori di nido e asili più blasonati. Anche a casa con colori e cancelleria da ufficio a prezzi bassissimi si può farlo. È, allo stesso tempo, un ottimo modo per occupare il tempo tra le mura domestiche quando fuori piove o si è costretti all’interno come è capitato la scorsa primavera. Le principali linee guida pedagogiche puntano alla manualità per favorire lo sviluppo intellettuale dei bimbi. Attraverso la creatività, i bambini imparano a usare le mani e sviluppare il loro senso pratico. Fare esperienza in prima persona dell’arte consente ai bambini di sviluppare aree del cervello che altrimenti resterebbero inutilizzate. Si parla soprattutto di quelle legate al pensiero logico e creativo ma anche a quelle che controllano il movimento. Fin da piccolissimi i bambini scoprono il mondo attraverso il tatto; questo senso può essere stimolato grazie ad attività artistiche particolari. Attraverso l’uso di diversi prodotti ma anche accingendo a materiali più diversi presenti nel quotidiano, come possono essere dei semplici bottoni, il bambino affina le sue capacità intellettive.

