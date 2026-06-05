Dramma in provincia di Brescia

Due sorelle di 23 e 14 anni hanno perso la vita nella serata di giovedì 4 giugno in un drammatico incidente stradale avvenuto a Iseo, in provincia di Brescia. Le vittime sono Dana e Camilla Galli, residenti a Livigno e appartenenti a una famiglia molto conosciuta nella località valtellinese.

L’incidente si è verificato poco prima delle 19 lungo la strada provinciale SP510, nei pressi dello svincolo di Covelo e a poche decine di metri dall’imbocco della galleria Montecognolo.

Le due giovani viaggiavano a bordo della stessa automobile quando si è verificato uno scontro frontale con un altro veicolo proveniente dal senso di marcia opposto. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo alle due sorelle.

Lo schianto vicino alla galleria Montecognolo

Secondo le prime ricostruzioni emerse sul luogo dell’incidente, la vettura sulla quale viaggiavano Dana e Camilla Galli avrebbe allargato la traiettoria andando a invadere la corsia opposta.

L’impatto frontale è avvenuto tra una Volkswagen Polo e una Kia appartenente a una squadra di ciclismo. Lo scontro si è verificato appena fuori dalla galleria Montecognolo, uno dei tratti più trafficati dell’arteria che collega il Sebino alla Valle Camonica.

Alcuni testimoni avrebbero assistito alla dinamica dell’incidente, fornendo elementi utili agli investigatori impegnati nella ricostruzione dei fatti.

Inutili i soccorsi

Sul posto è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi. Sono intervenuti l’elisoccorso di Brescia, due ambulanze e un’automedica.

All’arrivo dei sanitari la situazione è apparsa subito gravissima. Il medico giunto a bordo dell’elicottero non ha potuto fare altro che constatare il decesso delle due giovani.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale di Brescia e Iseo, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire con precisione la dinamica dello schianto.

Ferito il conducente dell’altra vettura

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche il conducente dell’altra automobile, un uomo di 64 anni.

L’automobilista ha riportato diversi traumi e ferite ed è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni non destano comunque particolare preoccupazione e non risulta in pericolo di vita.

Dana e Camilla, unite dalla passione per lo sci

La notizia della morte delle due sorelle ha profondamente colpito la comunità di Livigno.

Dana e Camilla Galli facevano parte di una famiglia composta da quattro figli ed erano entrambe impegnate nel mondo dello sci agonistico. Le due ragazze gareggiavano infatti nel circuito competitivo, condividendo una passione che aveva accompagnato gran parte della loro crescita.